GETAWAY, SENZA VIA DI FUGA/ Su Italia 1 il film con Ethan Hawke e Selena Gomez (oggi, 3 febbraio 2017)

GETAWAY - SENZA VIA DI FUGA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Getaway - Senza via di fuga, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 23. 15. Una pellicola d'azione dal titolo originale Getaway che è stata diretta da Courtney Salomon, di produzione statunitense e bulgara, è uscita nelle sale americane il 30 agosto del 2013, in quelle italiane a partire dal 22 gennaio 2014. Il film narra di un ex pilota impegnato nella liberazione della moglie da un rapitore sconosciuto. Il ruolo del protagonista è interpretato dall' attore americano Ethan Hawke, che ha recitato in diversi film di successo, tra cui Training Day, a fianco di Denzel Washington, che gli valse diverse nominations. Tra gli altri attori del cast figurano Selena Gomez, Jon Voight, Paul Freeman, Rebecca Budig, James Maslow e Bruce Payne. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GETAWAY - SENZA VIA DI FUGA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La corsa mozzafiato di un ex pilota e una hacker Brent Magna, un ex pilota di auto da corsa, deve liberare la moglie rapita da un criminale sconosciuto. Costui ha una mente diabolica, è estremamente razionale nell'applicare la sua strategia criminale, ed ha installato delle telecamere all'interno di un'automobile, una Shelby Cobra Mustang, per seguire ogni sua minima mossa, costringendolo a non rimuoverle. Le precise indicazioni che dovrà seguire Brent, dettate da una voce misteriosa, rappresentano l'unico modo per liberarla, venendo incontro ai desideri dell'ignoto maniaco. L'intreccio della storia vuole che ad accompagnare l'ex pilota nella missione sia una giovane hacker (Selena Gomez), che non è altro che la proprietaria dell'autoveicolo che il protagonista dovrà guidar, che si è trovata coinvolta nella faccenda suo malgrado. Lo sviluppo della storia narrata prevede, quindi, continue corse in automobile a tutta velocità, mettendo alla prova le doti dell'ex pilota, che insieme alla ragazza sarà completamente in balia del volere del rapitore della moglie. Una pellicola che non manca certo di tensione emotiva, dalla trama avvincente, caratterizzata anche da una certa dose di mistero, grazie soprattutto alla figura emblematica del criminale e alla voce onnipresente che dà continui ordini ai protagonisti. L'intero film sembra basarsi su un pretesto drammatico di partenza per dedicare quasi l'intera trama ad un continuo inseguimento, avventuroso e ricco di spettacolarizzazione.

