GIORGIO FALETTI / L’artista piemontese protagonista del programma di Rai 3 (Il mio Sanremo, 3 febbraio)

GIORGIO FALETTI, L’ARTISTA PIEMONTESE PROTAGONISTA SU RAI 3: IL SECONDO POSTO NEL 1994 (IL MIO SANREMO, 3 FEBBRAIO) – Questa sera va in onda nella seconda serata di Rai 3 un nuovo appuntamento con la rubrica musicale Il mio Sanremo condotta da Marco Marra. Un ciclo di incontri con i personaggi che hanno scritto importanti pagini della kermesse sanremese. In questa occasione si parlerà del compianto artista piemontese Giorgio Faletti che nel 1994 si presentò sul palco dell’Ariston con un pezzo assolutamente fuori dagli schemi ma di grande impatto sul pubblico anche per il testo: Signor Tenente. Ma scopriamo qualcosa di più sul conto di Faletti.

GIORGIO FALETTI, L’ARTISTA PIEMONTESE PROTAGONISTA SU RAI 3: LA CARRIERA (IL MIO SANREMO, 3 FEBBRAIO) – Giorgio Faletti è nato ad Asti il 25 novembre 1950 ed è morto nel luglio del 2014 per via di un tumore ai polmoni. Da sempre ammaliato dal mondo dello spettacolo, i suoi inizi lo vedono eccezionale comico e cabarettistica che negli anni Ottanta ha saputo far breccia nel pubblico televisivo. In particolare dopo essersi esibito lungamente presso lo storico locale milanese Derby, arriva in televisione collaborando con Raffaella Carrà nel programma Pronto Raffaella. Nel 1985 entra nel cast del programma cult Drive In portando i sui personaggi come Vito Catozzo e Suor Daliso. Nel 1990 ha preso parte alla trasmissione del sabato sera di Rai 1, Fantastico al fianco di Pippo Baudo. Ha recitato in diversi film di successo tra cui Geppo il folle di Adriano Celentano, Miracolo Italiano, Notte prima degli esami e Baaria. È stato anche e soprattutto apprezzato cantautore con diversi album di successo ed un secondo posto conquistato al Festival di Sanremo del 1994 con Signor tenente.

© Riproduzione Riservata.