GIOVANNA CIVITILLO/ La showgirl e moglie di Amadeus si mette alla prova su Rai 1 (Music Quiz, puntata 3 febbraio 2017)

GIOVANNA CIVITILLO, LA SHOWGIRL OSPITE SU RAI 1: LE ULTIME APPARIZIONI TELEVISIVE (MUSIC QUIZ, PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017) - Nella prima serata di Rai 1 va in onda l’ultima ed imperdibile puntata del game show Music Quiz condotto da Amadeus. Come consuetudine ci saranno tanti volti noti del mondo dello spettacolo tra cui anche la ballerina e showgirl Giovanna Civitillo che tra l’altro è la moglie dello stesso conduttore. Per l’artista napoletana, dopo un lungo periodo durante il quale si è occupata a tempo pieno delle faccende di casa ed in particolare del figlio avuto con Amadeus, questa è una nuova apparizione televisiva degli ultimi mesi. Infatti, recentemente ha preso parte ad una puntata di Stasera tutto è possibile e ad una puntata dell’ultima stagione di La prova del cuoco. A proposito della relazione con Amadeus, stando ad un articolo riportato sulla rivista Oggi, il loro amore sembra solidissimo. I due sono apparsi in alcune foto in riva al mare abbracciati appassionatamente.

GIOVANNA CIVITILLO, LA SHOWGIRL OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017) - Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense in provincia di Napoli nel mese di settembre del 1977. Da poco più che bambina inizia gli studi di danza classica e moderna in una struttura a San Gennaro Vesuviano nell’anno 1986. Nel 1994 completa il percorso formativo con tanto di diploma ottenendo il ruolo di Teresina nel balletto Napoli presso il teatro Bellini. Nel 1996 inizia la sua avventura nel mondo della televisione, collaborando con alcuni programmi in onda sia sui canali della Rai che di Mediaset. Tra le trasmissioni a cui ha preso parte ricordiamo Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In. Ottiene la notorietà nell’ambito del programma L’eredità dal 2001 al 2006 con la sua ormai celeberrima scossa. Qui conosce e si innamora del presentatore Amadeus che nel luglio del 2009 diventerà suo marito. Nel 2006 assieme ad Amadeus lascia la Rai per prendere parte al programma 1 contro 100 in onda su Canale 5. Ha un figlio di nome Josè Alberto e negli ultimi anni si è dedicata a tempo pieno al ruolo di mamma.

© Riproduzione Riservata.