Gabriele Costanzo / Il figlio di Maria de Filippi, chi è il ragazzo adottato dai coniugi Costanzo (oggi, 3 febbraio 2017)

GABRIELE COSTANZO, IL FIGLIO DI MARIA DE FILIPPI: CHI È IL RAGAZZO ADOTTATO DAI CONIUGI COSTANZO - Gabriele Costanzo non ama le luci della ribalta ma come molti sanno è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Il ragazzo è stato adottato dalla coppia nel 2004, quando aveva 12 anni. I due sono sempre riusciti a tenerlo lontano dal gossip anche se negli ultimi tempi la De Filippi e suo marito hanno raccontato in alcune interviste alcuni aspetti della loro vita famigliare e quindi anche del loro rapporto con Gabriele. Quest’ultimo è stato addirittura protagonista di un recente servizio realizzato dal settimanale Chi che ritraeva mamme figlio in barca durante le loro vacanze in Toscana. Parlando di Gabriele, Maurizio Costanzo ha rivissuto le loro estati ad Ansedonia: “Qui abbiamo visto crescere il nostro ragazzo tra primi amori, confidenze e piccole delusioni. E’ stato proprio il periodo trascorso qui che, almeno per me, ha consentito di conoscerlo di più, di capire un ragazzino che adesso è un uomo. Ho visto Gabriele crescere, concludere gli studio, cominciare a lavorare. E attraverso i suoi silenzi, le sue emozioni e qualche confidenza di Maria, ho vissuto i suoi primi amori e le prime delusioni. Una volta Gabriele si fece raggiungere da una ragazza, a me sembrava quella giusta, invece si lasciarono”. Stando a quanto raccontato dai genitori, Gabriele sarebbe un ragazzo diligente e molto affettuoso. In una recente intervista al Corriere.it la De Filippi ha raccontato così il suo modo di essere madre: “Sono stata una mamma invadente. Poi è arrivato un momento in cui lui mi ha dato uno stop e ho fatto tre passi indietro... Ma ho trovato il modo per informarmi comunque su quello che fa”.

GABRIELE COSTANZO, IL FIGLIO DI MARIA DE FILIPPI: LA CONDUTTRICE SI COMMUOVE PARLANDO DI LUI NELL’INTERVISTA COL MARITO MAURIZIO COSTANZO - È stata densa di emozioni e di lacrime l’Intervista speciale andata in onda ieri su Rete 4 che ha visto protagonisti Maurizio Costanzo e sua moglie Maria De Filippi. Insieme i due hanno parlato anche di Gabriele Costanzo, loro figlio, e parlando di lui Maria non ha potuto trattenere l’emozione: “Gabriele è una cosa bella, è un ragazzo per bene, è onesto, è pulito, questi complimenti lui li sente adesso per la prima volta, non sono prodiga di complimenti, ti stupisce ogni giorno di più. Ha un solo difetto Gabriele, lui lo sa e non lo dico, penso che sarà un bravo padre, è fedele”. La De Filippi si è inoltre commossa parlando di suo padre, scomparso quando lei aveva solo 28 anni, e di sua madre, anche se il momento dedicato a Gabriele è stato sicuramente quello più toccante di tutta la trasmissione.

