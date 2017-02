Ginevra Lambruschi / Nicolò Bettarini mi ha lascia senza motivo, e svela: Simona Ventura mi terrorizza

NICOLÒ BETTARINI LASCIA LA FIDANZATA GINEVRA LAMBRUSCHI. LA FASHION BLOGGER PARLA DELLA ROTTURA - La storia d'amore tra Ginevra Lambruschi e Niccolò Bettarini è ormai terminata ma la fashion blogger ha deciso di spiegare i motivi della rottura con il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Pare che sia stato il ragazzo a lasciare Ginevra senza un motivo particolare visto che poco prima della crisi la ragazza era intenzionata a conoscere la sua famiglia: "Bettarini mi ha mollata senza un motivo. Tra me e Niccolò è finita senza che me ne rendessi conto, vorrei ancora sapere il motivo. Io ero 'terrorizzata' da sua madre Simona, ma non del papà Stefano che non vedevo l'ora di conoscere" le parole di Ginevra Lambruschi ai microfoni di 'DonnaGlamour'. Proprio qualche tempo fa Simona Ventura aveva parlato a Verissimo della storia d'amore del figlio: "Sono molto gelosa, chi vivrà vedrà. Io gli auguro buona fortuna e spero che non la perda quella testa sulle spalle" le parole della nota conduttrice. Cosa sarà successo alla coppia? Al momento la fashion blogger ha dichiarato di essere single, in realtà le voci su Gianmarco Valenza erano soltanto gossip.

