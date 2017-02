IL RICCO E IL POVERO / Anticipazioni puntata 3 febbraio 2017: Massimiliano Rosolino al fianco di Chef Rubio

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017: CHEF RUBIO CON MASSIMILIANO ROSOLINO - Non si fermano le avventure di Chef Rubio, che si prepara a tornare in scena oggi, venerdì 3 febbraio 2017, sul piccolo schermo del Nove con una nuova puntata de Il Ricco e il Povero. A fianco a lui, ci sarà un compagno di avventure eccezionale, che non è nuovo a viaggi mozzafiato e può fare affidamento su un fisico prestante: stiamo parlando di Massimiliano Rosolino, che abbiamo già visto protagonista nella seconda edizione di Pechino Express, dove ha portato a casa la vittoria al fianco di Marco Maddaloni. Prove e sfide attenderanno come sempre Rubio a Il Ricco e il Povero: il vincitore viaggerà da nababbo, mentre l’altro dovrà arrangiarsi, anche se per Rosolino - dopo l’avventura nell’adventure game di Rai 2 - anche la seconda possibilità non dovrebbe essere troppo spaventosa. Anche la metà è cambiata: i due faranno capolino a Porto, in Portogallo, la terza città più popolosa del Paese. Con che cosa dovranno vedersela?

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017: GLI ALTRI VOLTI ATTESI - Non solamente Massimiliano Rosolino protagonista a Il Ricco e il Povero, il format che impazza sul Nove e che torna in scena stasera, 3 febbraio, con Chef Rubio di nuovo al centro. La settimana prossima, infatti, la rete dovrebbe riproporre la puntata pilota che ha visto in viaggio anche Costantino Della Gherardesca, già trasmessa per lanciare il format. Si viaggerà, dunque, fino a Marrakech. A seguire, però, non mancherà altri ‘ospiti’ d’eccezione: toccherà ad Arisa, cantante e giudice di X Factor che il pubblico conosce bene: ne vedremo delle belle grazie al suo carattere esplosivo in quel di Copenaghen? Ultima, ma non certo meno importante, arriverà la puntata con Francesco Pannofino, che sarà ambientata a Siviglia. Siete pronti per continuare con i viaggi de Il Ricco e il Povero?

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017: SFIDA IN VASCA PER I DUE PROTAGONISTI? - Quali prove aspettano Massimiliano Rosolino e Chef Rubio nella puntata de Il Ricco e il Povero attesi per il prime time di oggi, venerdì 3 febbraio 2017? Al momento non ci sono anticipazioni più chiare, ma una fotografia pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Nove ha già acceso la curiosità del pubblico. Nell’immagine si vedono i due viaggiatori in una vasca, uno con lo sguardo rivolto verso l’altro. “La sfida con #MassimilianoRosolino si gioca in vasca. Per fortuna non è quella della piscina, Chef Rubio! #IlRiccoEIlPovero, venerdì alle 21.15” si legge sul social come commento, in riferimento alla brillante carriera di Rosolino nel mondo dello sport. Che cosa toccherà ai due? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del Nove.

