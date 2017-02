IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Cristobal Garrigues sarà il nuovo nemico giurato di Donna Francisca

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL NUOVO NEMICO DI DONNA FRANCISCA - Sono davvero tantissime le novità in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto nelle quali non mancheranno nuovi interessanti personaggi, molti dei quali saranno tutt'altro che positivi. Una delle più importanti new entries porterà ad arricchire i membri della famiglia Castro, ridotti ai minimi termini dopo la morte di Bosco e la partenza di Aurora e Beltran. Nel modo più inaspettato, però, farà il suo ingresso a Puente Viejo un nuovo Sovrintendente che si chiamerà Cristobal Garrigues e si dimostrerà fin dal primo giorno molto interessato alle vicende di Donna Francisca. Dovrà passare diversa acqua sotto i ponti e la Montenegro sarà vittima di diverse angherie prima di apprendere da zia Eulalia la verità su quell'individuo, un nuovo figlio segreto di Salvador Castro. E quando il peggio sembrerà passato e l'uomo lascerà il paese, non tutto sembrerà risolto: Cristobal, dopo diversi mesi di assenza, si rivedrà a Puente Viejo. Quali saranno le sue intenzioni?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: HERNANDO PORTA VIA BEATRIZ - Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio si tornerà a parlare di Hernando Dos Casas, il nuovo misterioso personaggio arrivato a Puente Viejo affermando di essere il tutore legale di Beatriz. Dopo essere venuto a sapere che la famiglia Mella è morta durante l'incendio del Jaral, Dos Casas intenderà rispettare il suo ruolo e prendersi cura della ragazza, restata tragicamente senza una famiglia. I suoi modi, però non saranno adatti alla situazione e terrorizzeranno la dolce Beatriz, che verrà quasi costretta a lasciare la locanda con la forza. Emilia e Alfonso saranno attoniti di fronte a questo comportamento privo di giustificazione e cercheranno di fermare Hernando, anche se nulla potranno di fronte alla sua posizione di forza. Beatriz e il suo tutore si trasferiranno in una nuova casa acquistata in fretta e furia a Puente Viejo: si tratterà della tenuta di Los Manantiales, che d'ora in avanti diventeranno una delle location in cui avranno luogo la gran parte delle scene della telenovela spagnola.

