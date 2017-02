ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Dayane Mello punta sul lato B: il talismano per restare in Honduras (Oggi, 3 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DAYANE MELLO PUNTA TUTTO SUL LATO B – Lunedì 6 febbraio, giorno della messa in onda della seconda puntata dell’Isola dei Famosi si avvicina e tra Samantha De Grenet e Dayane Mello sale la tensione. Solo una tra la showgirl e la modella resterà sull’isola dei primitivi mentre l’altra, per volere del pubblico, tornerà in Italia. Per cercare di convincere il pubblico a concederle un’altra chance, Dayane Mello sta utilizzando tutte le sue doti. Sulle spiagge dell’Honduras è tornato a splendere il sole e così Dayane ha deciso di mettere in mostra il suo marmoreo lato B che sta letteralmente conquistando soprattutto gli uomini italiani. “Salvate la fata!! #DayaneMello #isola #isoladeifamosi Uno dei lati B più belli che io abbia mai visto!!”, scrive qualcuno sui social. Dayane, come mostrano le immagini del daytime, si sta concedendo lunghi bagni e sedute di tintarella quasi integrale. La modella brasiliana, infatti, sta mostrando sia il lato B che il lato B. Il pubblico da casa l’ha già elette Miss Lato B dell’Isola dei Famosi 2017. Un titolo che lo scorso anno toccò a Gracia De Torres. Dayane, dunque, riuscirà a restare in Honduras grazie alle doti di Madre Natura? Oltre alla modella brasiliana, anche Samantha De Grenet, Giulia Calcaterra e Malena stanno mostrando la mercanzia come del resto stanno facendo gli uomini sfoggiando i loro muscoli.

