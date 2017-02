ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Il pubblico prende d’assalto il profilo social di Alvin, pioggia di commenti per l’ex inviato (Oggi, 3 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL PUBBLICO RIMPIANGE ALVIN E PRENDE D’ASSALTO IL SUO PROFILO – Il grande assente dell’Isola dei Famosi 2017 è sicuramente Alvin. Dopo essere stato l’inviato dell’isola per due edizioni consecutive, quest’anno Alvin ha preferito rifiutare l’offerta per dedicarsi ad altri progetti. Una scelta che ha costretto la redazione a correre ai ripari scegliendo come nuovo inviato Stefano Bettarini che, tuttavia, è stato bocciato senza appello dai telespettatori. Il pubblico del reality show di canale 5, infatti, rimpiange la sicurezza, la calma e la professionalità di Alvin al punto che, dai social, lanciano un vero e proprio appello per riaverlo. Su Instagram, il profilo di Alvin è stato letteralmente preso d’assalto dai fans del reality con commenti con cui esprimono la loro ammirazione nei confronti dell’ex inviato. “Ma stiamo scherzando? Eravamo abituati ad un uomo calmo, professionale, allegro e simpatico e poi ci propinano Stefano Bettarini, il quale non sa gestire i concorrenti. Stefano ci ha fatto sapere che è lì da nove giorni, presumo per le prove, e invece sembrava tutto improvvisato. Inventatevi qualcosa, un finto malore di Bettarini per esempio, un'indigestione da cocco, qualcosa dai. Faremo finta di crederci. Torna all'isola, sta palma aspetta te!'', scrivono i fans. Alvin, dunque, tornerà a ricoprire il ruolo di inviato nella prossima edizione dell’Isola? I fans sperano di sì.

