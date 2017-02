ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Moreno e Malena, nasce la prima coppia tra i naufraghi (Oggi, 3 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MORENO E MALENA PRIMA COPPIA IN HONDURAS – L’Isola dei Famosi 2017 è iniziata da pochi giorni ma è già entrata nel vivo. Tra polemiche, attacchi e battutine, la nuova edizione del reality show è partita con il botto. Tra i naufraghi sono nate le prime antipatie dando vita a due gruppi diversi ma anche le prime simpatie. Come accade da quando è stato inventato il reality show, oltre alle dinamiche del gioco, il pubblico è sempre più interessato anche al gossip. Neanche il tempo di partire, dunque, che sull’isola dei Famosi 2017 è nata la prima coppia. Lo scoop è stato rivelato nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Stando a quanto è stato raccontato nel programma di Barbara D’Urso, sarebbe nata una simpatia particolare tra il rapper Moreno Donadoni e l’attrice di film a luci rosse, Malena. Insieme sull’isola degli evoluti, Moreno e Malena trascorrono molto tempo insieme e si divertono lasciandosi andare a balli sensuali, giochi, sorrisi e sguardi complici. Tra i due è subito nata una simpatia particolare che, presto, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Malena, del resto, prima della partenza dell’Honduras, nell’intervista in cui si è raccontata ai fans, aveva rivelato di non poter rinunciare agli uomini per così tanto tempo promettendo che avrebbe trovato qualcuno sull’Isola. Detto, fatto. L’attrice avrebbe messo gli occhi proprio su Moreno che, dai filmati che arrivano dall’Honduras, sembra apprezzare molto la sua compagnia. Tra i due, dunque, scoppierà presto la passione?

