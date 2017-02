ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Nathalie Caldonazzo VS tutti: il gruppo dichiara guerra alla showgirl (Oggi, 3 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NATHALIE CALDONAZZO CONTRO IL GRUPPO – Sull’Isola dei Famosi 2017 si sono formati i primi gruppi. Dopo i primi giorni di permanenza sulle spiagge dell’Honduras, i naufraghi hanno trovato il bersaglio ovvero Nathalie Caldonazzo. Nonostante i concorrenti siano divisi tra Primitivi ed Evoluti, sembra che tutti abbiano problemi con Nathalie Caldonazzo. Sull’isola dei primitivi, a puntare il dito contro la Caldonazzo è soprattutto Samatha De Grenet, convinta di essere stata nominata per colpa sua e di essere stata tradita da chi considerava un’amica. La De Grenet si confida con Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini il quale si offre di punire Nathalie alla prima occasione. Anche sulla spiaggia degli evoluti, però, il clima non è dei migliori ed è sempre Nathalie Caldonacco l’oggetto dei discorsi. A dichiarare guerra alla showgirl sono le giovani Malena e Nancy Coppola. L’attrice e la cantante hanno puntato il dito contro Nathalie, rea di essere egoista, di non pensare al bene del gruppo e di mangiare ogniqualvolta ha fame pensando unicamente a se stessa. Tra gli evoluti, dunque, si respira un clima di tensione mentre su quella dei primitivi regna finalmente la pace. Merito di Raz Degan che invita i compagni ad un momento di riflessione in seguito al quale tutti si sentono rigenerati. Anche Massimo Ceccherini, dopo aver minacciato di lasciare il reality. Ha ritrovato la sua vena ironica al punto da aver ribattezzato Cayo Paoma “l’isola senza pesci”.

© Riproduzione Riservata.