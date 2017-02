ISOLA DEI FAMOSI 2017 NEWS: NATHALY CALDONAZZO HA INFRANTO IL REGOLAMENTO? (OGGI, 3 FEBBRAIO) - Il distacco tra Nathaly Caldonazzo e il resto del gruppo "evoluto" dell'Isola dei Famosi 2017 è evidente. La spaccatura porta tensioni al gruppo, che giudica "arrogante" la bionda romana. Gli altri naufraghi non hanno apprezzato, inoltre, il fatto che derida Nancy Coppola per la sua parlata dialettale e, quindi, il fatto che faccia il verso alla cantante napoletana. Qualcuno poi insinua la possibilità che abbia infranto il regolamento: pare che abbia portato con sé degli accorgimenti di bellezza. Bisognerà accertare se sia effettivamente così e, quindi, capire se Nathaly Caldonazzo non ha effettivamente rispettato uno dei tanti punti del regolamento dell'Isola dei Famosi. Potrebbero esserci delle novità in tal senso nei prossimi giorni e in particolare nel corso della prossima puntata: Alessia Marcuzzi farà luce anche su questa vicenda nel prossimo appuntamento in diretta? Il reality continua a regalare colpi di scena.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 NEWS: LA ZATTERA DI GIULIO BASE (OGGI, 3 FEBBRAIO) - Dopo la prova leader i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2017 sono stati nuovamente divisi in due gruppi per fare ritorno alle rispettive isole. Su quella delle Caverne è Giulio Base a catalizzare l'attenzione dei naufraghi: l'attore e regista continua a lavorare alla realizzazione di una zattera di fortuna. Non è ancora chiaro se sarà in grado di portare lui e gli altri naufraghi lontano, ma intanto si mantiene stabile. Questo progetto, però, permette anche a Giulio di tenersi occupato: «Avere dei piani ti riempie la giornata, sentirsi vivi ti dà motivazioni, energia». In questi primi giorni dell'Isola dei Famosi i concorrenti stanno scoprendo le meraviglie attorno a loro e cercando nuovi spazi per procacciarsi cibo. All'escursione, però, non partecipa Nathaly Caldonazzo, che ha palesato la volontà di essere indipendente. Dopo la ricerca dei cocchi parte quella dei ricci, ma la bionda romana non ha fortuna.

© Riproduzione Riservata.