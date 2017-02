ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: SAMANTHA DE GRENET E DAYANE MELLO STRINGONO UN'ALLEANZA, NATHALIE CALDONAZZO ACCUSATA DI TRADIMENTO! (OGGI, 3 FEBBRAIO) - A pochi giorni dalla prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, le dinamiche dei rapporti sembrano essere già molto chiare e il gruppo, nonostante la breve permanenza sulle bianche spiagge dell'Honduras, si è già profondamente diviso. Compici di questa spaccatura, Samantha De Grenet e Dayane Mello, che dopo le prime nomination sono risultate fra le concorrenti più odiate di questa edizione. Di recente, le due naufraghe hanno approfittato della loro permanenza sull'isola dei primitivi per passare qualche ora di relax assieme e stringere un'alleanza. Al centro di questo patto fra donne, una terza protagonista, Nathalie Caldonazzo, accusata di aver traditola sua amica di vecchia data Samantha De Grenet nominandola già in occasione delle prima puntata. A supportare questa teoria anche Massimo Ceccherini ed Eva Grimaldi, convinti che l'amicizia non possa tollerare dei comportamenti così ambigui. Questa storia, già anticipata nel corso della prima puntata ufficiale del reality, ha ancora molto da raccontare al pubblico di Canale 5. Ne vedremo delle belle?

