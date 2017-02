Il Segreto/ Anticipazioni puntata 4 febbraio: Francisca Montenegro fa visita a Don Hernando, la matrona nasconde un nuovo piano?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 FEBBRAIO: FRANCISCA FA VISITA A DON HERNANDO, LA MATRONA NASCONDE UN NUOVO PIANO? – Sono tante le anticipazioni per la nuova puntata de Il Segreto, che tornerà su Canale 5 domani alle ore 16.00 per raccontare al pubblico le dinamiche dei tanti protagonisti della soap. Al centro della trama del prossimo appuntamento ci sarà il misterioso Hernando, che per qualche ragione è convinto che tutti gli abitanti di Punete Viejo siano i responsabili della morte della famiglia Mella. Il nuovo arrivato, che si prenderà cura della povera Beatriz, riceverà la visita di Francisca Montenegro, che come il pubblico già sa continua a cercare il modo di mettere le mani sul Jaral. Ma Hernando, che non vuole avere niente a che fare con lei, cercherà di negare ogni contatto con la matrona, che quindi dovrà fare i conti con un nuovo rifiuto e rimandare, ancora una volta, l'acquisto della proprietà su cui ha messo gli occhi. Francisca non sa che il nuovo arrivato, affranto dal dolore, cercherà di vendicare la morte dei Mella.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 FEBBRAIO: DON ANSELMO COSTRETTO A LASCIARE PUENTE VEJO – Il segreto tornerà in onda anche domani, sabato 4 febbraio, con una puntata imperdibile che darà il via a quello che accadrà poi domenica in prima serata. Nel nuovo appuntamento con la soap opera spagnola, Sol e Candela saranno punite da Eliseo che piccherà duramente la Santacruz al punto che Candela deciderà di sacrificarsi pur di salvarla. Sulle tracce di Sol e Candela, però, ci sono Lucas e Severo che riusciranno preso a trovarle e a metterle in salvo. Nel frattempo, la situazione di Don Anselmo diventerà sempre più preoccupante. A causa delle denunce di Don Berengario, infatti, Don Anselmo sarà costretto a lasciare Puente Vejo. Matias, invece, sarà sempre più preoccupato per Beatriz. Don Hernando Dos Casas, il tutore della ragazza, dopo averla portata via dalla locanda, impedirà a Matias di vederla. Cosa nasconderà l’uomo? Cosa lega davvero Don Hernando all’unica erede dei Mella? Ad indagare sull’uomo c’è già Mauricio che, su ordine di Donna Francisca, è pronta a tirar fuori gli scheletri dall’armadio dell’uomo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO: LA MORTE DI ELISEO! - Il Segreto non conosce pausa e tornerà anche domani su Canale 5 al termine di Amici di Maria De Filippi. In tale appuntamento avrà fine la vicenda che tiene banco ormai da diversi mesi e che riguarda la crudeltà di Eliseo ai danni di Sol e di tutta la famiglia Santacruz. Come sarà facile immaginare, la conclusione sarà tragica, in perfetto stile con la telenovela targata Aurora Guerra. La disperata fuga di Sol e Candela, grazie all'intervento di Severo e compagni subirà nell'ennesimo ostacolo: Eliseo, infatti, raggiungerà la moglie e i suoi familiari scontrandosi con loro in una scena ricca di suspense. Sarà in tale occasione che Sol, per salvare la vita ai suoi cari, sarà costretta a compiere la peggiore delle mosse: sparerà ad Eliseo, uccidendolo sul colpo. Uscirà così di scena uno dei personaggi più crudeli degli ultimi tempi, sarà questo l'inizio della felicità per Sol e Lucas o dovranno affrontare nuovi ostacoli nel loro cammino?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO: ARRIVANO GLI ANARCHICI - Non c'è mai da annoiarsi nelle trame de Il Segreto che oggi proporranno una nuova vicenda destinata a tenere banco per diverso tempo d'ora in avanti, con ripercussioni collegate soprattutto alla famiglia Castaneda. Per la prima volta si parlerà infatti di un gruppo di ribelli, decisi a liberarsi di alcuni dei più ricchi proprietari terrieri della zona. A farne le spese è stato per la prima volta un impresario di Munia, ucciso da un gruppo di persone contrarie al re e al potere. Donna Francisca, venuta a sapere di questa novità, faticherà a nascondere la propria preoccupazione, temendo di essere la propria vittima di questo gruppo di rivoltosi. Farà bene a restare in guardia? Nel frattempo, la notizia della diffusione di questa idee anarchiche si diffonderà a macchia d'olio a Puente Viejo, suscitando (come già accaduto in passato) la curiosità di Raimundo. Finirà per cacciarsi nei guai anche questa volta?

