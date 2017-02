Il bello delle 4, alcuni anni dopo / Anticipazioni 10 febbraio: la fiction non va in onda?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: NON VA IN ONDA- Cosa accadrà alla prossima puntata de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo? Secondo alcuni rumors che stanno girando nelle ultime ore, la serie televisiva con Giuliana De Sio e Manuela Arcuri non andrebbe in onda nella data prevista, ossia il 10 febbraio. Ed è proprio così dato che nella settimana del Festival di Sanremo, tutte le fiction di Canale 5 vanno in pausa e al loro posto saranno trasmessi vari film che, nel corso degli anni, hanno vinto l'Oscar. Questo sarebbe l'ennesimo rimando per Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, che già qualche tempo fa aveva subito un cambio di programmazione senza nessun preavviso. La fiction che negli scorsi anni ha riscosso un gran successo, adesso non sta andando affatto bene in termini di ascolti e sono in molti tra il pubblico che la stanno criticando a non finire perché non apprezzano la trama.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: NON VA IN ONDA - Insomma, Il bello delle donne 4, nonostante annoveri tra il suo cast attori di spicco come Giuliana De Sio e Claudia Cardinale, non ha affatto ottenuto il successo sperato. Lo dimostra anche il fatto che, nonostante l'ennesimo rinvio per il Festival di Sanremo 2017, nessuno si sta disperando. Negli scorsi episodi abbiamo visto varie storie andare in onda, molte delle quali anche con delle trame molto forti che avevano l'obiettivo di scuotere l'animo delle persone. Non ci sono riusciti, e quindi è probabile che questa sarà l'ultima stagione per Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo. Nel cast ha fatto il suo debutto anche Adua del Vesco, la fidanzata di Gabriel Garko, uno dei vecchi e amati protagonisti della serie televisiva che però quest'anno non hanno fatto ritorno. Un peccato, visto che Il bello delle donne 4 un tempo era il fiore all'occhiello di Mediaset.

