Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo / Anticipazioni quarta puntata 3 febbraio 2017: Delia fa i conti con la rivelazione del marito Giancarlo

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017 - La fiction Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 stasera, venerdì 3 febbraio 2017, con un nuovo appuntamento, il quarto in programma per la precisione. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, dopo aver assistito alla tragica morte della giovane Evelina, dovrà accogliere un’altra protagonista della serie Ares, l’avvocato Delia Di Cioccio, interpretato da Lina Sastri. Delia Di Cioccio è una delle clienti più affezionate del salone di bellezza gestito dal coiffeur Luca Manfridi, e ha tutte le intenzione di concedersi finalmente il meritato riposo della pensione, affidando lo studio legale ai figli dopo una vita di lavoro. Ma la bella Delia non ha fatto i conti con un’importante rivelazione che arriverà dritta dritta da parte di suo marito, Giancarlo (Paolo Sassanelli). Un uomo onesto e leale, che si è però reso conto che da sempre, forse, ha voluto cambiare il suo sesso in quello di donna: Giancarlo lo confesserà alla moglie, mettendole di fronte una prova non semplice. Come reagirà la Di Cioccio?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017: NUOVI PROGETTI PER GIULIANA DE SIO - Anche Giuliana De Sio fa parte del cast de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo: la fiction è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 stasera, venerdì 3 febbraio 2017, con il quarto appuntamento. Nella serie la De Sio ha ripreso i panni del suo storico personaggio, presente anche nelle prime edizioni: Annalisa Bottelli. Ma ben presto la vedremo impegnata anche in un altro progetto, che porta la forma di Publispei e il titolo di Amore pensaci tu. “Io sono Tina” ha confessato Giuliana De Sio raccontandosi in esclusiva in un’intervista rilasciata a Il Giornale “donna dinamica madre di un ragazzo gay che convive con un compagno, interpretato da Fabio Troiano. A causa della morte per malattia di mia figlia, e per suo volere, la mia nipotina finisce affidata a loro due. Ovviamente io cerco di entrare in ogni situazione, cercando di regolare la loro vita, soprattutto per proteggere mia nipote…”. Curiosi di vederla in scena, oltre che ne Il bello delle donne, Alcuni anni dopo, anche su questo nuovo set?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - La settimana scorsa, nella terza puntata de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo, la storia di Evelina ha conquistato e colpito il pubblico di Canale 5: la giovane, interpretata da Adua Del Vesco, ha scoperto che il suo fidanzato, Carmelo, la tradiva, e si è ripromessa per il futuro di stare al fianco solo di uomini ricchi, in modo che la satira possa girare solo a suo vantaggio e non portarle altro dolore. Inaspettatamente, però, Evelina si innamora di Piero, un giovane specializzando medico: Piero non è ricco, ma le strega il cuore e la spinge anche a cercare quel padre che ha sempre avuto a distanza. Evelina, infatti, scopre alcune lettere che l’uomo aveva inviato a sua madre, scoprendo che in realtà lui avrebbe sempre voluto conoscerla. I due legano, e l’amore tra Piero ed Evelina è talmente forte che pensano di sposarsi. Dopo qualche sintomo strano, Evelina fa dei controlli, perché pensa di aspettare un bambino: la verità è ben più terribile. La giovane ha un cancro, e morirà a breve: sceglie di non dirlo a Piero, che però lo scopre comunque e decide di rimanere al suo fianco fino all’ultimo saluto.

