Isola dei Famosi 2017 / Video Mediaset, chiarimenti e prime esplorazioni. I naufraghi mangiano pesce crudo! (Daytime, giorno 3 Canale 5)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VIDEO REPLICA MEDIASET DAYTIME DEL 3 FEBBRAIO: MAURIZIO CECCHERINI A PESCA- Terzo giorno per i naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei famosi...vediamo insieme cos'è successo esattamente durante il daytime breve trasmesso da Canale 5 alle 16.10. Sull'isola dei primitivi si parla di nomination, Samantha dice di accettare le nomination di tutti ma è scontenta del voto di Nathaly, sua cara amica anche fuori dal gioco. Ci è rimasta male, capisce che si è in gara ed è serena ma non se l'aspettava. Massimo ed Eva concordano, dev'essere stata una bella delusione. La nottata è tranquilla, sulle due isole torna il sereno e i naufraghi riescono finalmente a riposare in pace, senza dover fronteggiare la pioggia. Al mattino Massimo è scontento, non vorrebbe stare sull'isola dei primitivi, ha fame e l'isola manca di ogni tipo di comfort...ma non si da per vinto! Si da da fare con la pesca e riesce a catturare il suo primissimo pesce; i naufraghi danno un morso a testa non potendo usare il fuoco e non avendo a disposizione alcun utensile, ma la fame è ancora tanta.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VIDEO REPLICA MEDIASET DAYTIME DEL 3 FEBBRAIO: GIACOMO E GIULIA A CACCIA DI COCCO! - Nel frattempo sull'isola evoluta Giacomo e Giulia si danno da fare per tentare di aprire la loro primissima noce di cocco, finalmente ci riescono e la cosa crea inaspettatamente molti malcontenti. Nathaly osa infatti "metterne da parte" un po' nel costume, Nancy se ne accorge e dal momento che il cibo deve bastare per otto persone e andrebbe diviso equamente non ci sta e fa scattare una polemica. Si ritorna a parlare di nomination sull'isola dei primitivi, Samantha è ancora adirata, ma non è certa del voto dell'amica Nathaly. Che l'ha nominata, infatti, gliel'avrebbe suggerito Dayane, che non sembra però troppo convinta e appena le viene fatta pressione trova una scusa per abbandonare la conversazione. Scopriranno i naufraghi la verità sulla questione? Mancando la possibilità di un confronto diretto non sarà semplice. Tornato il sereno, i cavernicoli si godono invece tutti assieme un tramonto mozzafiato, seduti sulla spiaggia, finalmente riposati, rilassati e grati per l'opportunità di vivere questa splendida esperienza e di soggiornare in quello che pare essere un vero e proprio paradiso terrestre.

