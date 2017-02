JOHN WICK/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves e Willem Dafoe, alla regia Chad Stahelski e David Leich (oggi, 3 febbraio 2017)

JON WICK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: IL CAST - John Wick, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Chad Stahelski e David Leich. Il protagonista è Keanu Reeves, del cast fanno parte il celebre attore Willem Dafoe, Ian McShane, Alfie Allen, nel ruolo di uno dei suoi maggiori antagonisti, Adrianne Palicki e Michael Nyqvist. Un film d'azione che narra gli avvenimenti di un uomo che ha da poco perso la moglie, il quale, dopo aver subito un'aggressione che lo ha privato di qualcosa che lo legava a lei, decide di rivangare il suo passato oscuro. Una pellicola in cui prevalgono momenti di azione stilizzati, anche improbabili, atti di violenza ma anche di estremo eroismo e dedizione alla causa, figli di un certo e diffusissimo modo di fare film negli USA negli anni '80 e '90. Movenze tipiche da arti marziali, momenti ripresi quasi alla moviola, per creare effetti scenici tipici di quello stile, ed in particolare quello appartenente alla scuola di Hong Kong, che ha partorito le celebri scene d'azione di Bruce Lee.

JON WICK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Un uomo, pochissimo tempo dopo aver perso la moglie a causa di una malattia, riceve per posta un cagnolino, un cucciolo di Beagle, insieme a una lettera della moglie in cui lei gli raccomanda di non smettere mai di amare e di imparare sempre più a farlo. Qualche tempo dopo, un ragazzo che gli aveva proposto di comprare la sua automobile d'epoca, proposta da lui rifiutata, si introduce con altri malintenzionati presso la sua dimora per rubargliela. Il cagnolino viene ucciso e lui picchiato violentemente. Il padre del delinquente, un boss della mafia russa, Viggo Tasarov, picchia il figlio perché ha fatto qualcosa che non doveva fare, ai danni della persona sbagliata, John Wick è infatti una vecchia conoscenza del boss, un killer spietato, temutissimo e abilissimo, che aveva deciso di dare un calcio al suo passato. Ma in seguito al danno soprattutto morale ricevuto, il protagonista decide di scatenare una guerra personale contro quei criminali, assecondando il suo desiderio di vendetta che non riesce a dargli tregua.

