JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2/ Finale, concorrenti: chi sarà il vincitore della seconda edizione del talent? (oggi, 3 febbraio 2017)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, FINALE: CONCORRENTI, CHI SARÀ IL VINCITORE DELLA SECONDA EDIZIONE? (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Siamo arrivati alla conclusione del percorso dei piccoli pasticcerei che hanno preso parte alla seconda edizione di Junior Bake Off Italia su Real Time: oggi, venerdì 3 febbraio 2017, andrà in onda in prima serata la finale del cooking talent, che decreterà il secondo vincitore del contest. La settimana prova le prove non sono state semplici per tutti i concorrenti: se Camilla è riuscita nuovamente a brillare di fronte agli occhi dei giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Antonio Lamberto Martino, non è stata la stessa cosa per Giuseppe e Pietro, eliminati ad un passo dall’ultimo appuntamento. Più tardi, dunque, il pubblico avrà occasione di ritrovare Arianna, Mattia, Irene e naturalmente Camilla, pronti a contendersi il primo gradino del podio cimentandosi in una prova tecnica e una prova creativa. Il pubblico di Junior Bake Off Italia 2 ha detto addio a malincuore ai due eliminati, specialmente al piccolo Pietro: “Pietro” ha scritto un utente su Twitter, aggiungendo un cuoricino, e c’è chi aggiunge “Pietro che si appiccica la pasta di zucchero sulla fronte MERAVIGLIA ASSOLUTA”, “Dopo l’eliminazione di Pietro e Giuseppe la mia vita non ha più un senso. #JuniorBakeOff”, “ma cosa vuol dire che ieri a #JuniorBakeOff mi avete eliminato PIETRO e GIUSEPPE?!”. Per chi tiferà il pubblico in prime time?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, FINALE: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - In attesa di scoprire come se la caveranno i concorrenti nella nuova, ed ultima, puntata di Junior Bake Off Italia 2 che prenderà il via sul piccolo schermo di Real Time stasera, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. La prima prova tecnica consisteva in un dolce ispirato ai sapori di paesi lontani. Infatti, l'esempio di torta si chiamava Singapore. Si tratta di un dolce che Ernst Knam ha inventato quando si è recato a fare un viaggio con Gualtiero Marchesi in Asia. L'ospite a sorpresa era Sergio, vincitore della precedente edizione di Amici. Ha raccontato ai bambini la sua vita e che lui è cresciuto in una famiglia molto melting pot, e soprattutto con la cucina messicana, quindi abbastanza speziata e piccante. Ad ogni concorrente sarebbe stato assegnato un ospite a sorpresa, proveniente da un altro paese, ognuno con una valigetta con ingredienti tipici. Una ragazzina egiziana ha lavorato assieme a Pietro, un ragazzo nigeriano con Mattia, un ragazzino boliviano con Giuseppe. La bella cinese Giulia ha scelto Camilla, una ragazza dello Sri Lanka con Irene, dunque Sergio è andato in coppia con Arianna. Le coppie avevano due ore e mezza per preparare il proprio dolce creativo. Pietro ha fatto una torta d'ispirazione egiziana con datteri e cannella, Giuseppe ha fatto una salsa al mango e dei muffin al cacao e al pepe rosa. Arianna ha fatto una ganache con il cioccolato fondente e il peperoncino avvolta da pasta frolla e ricoperta da una gelè di mirtilli rossi. La frolla però ha avuto un problema, in quanto si è frantumata e Arianna ha dovuto ricomporla. Camilla ha avuto qualche problemino con il dragon fruit, che ha inserito come ingrediente della cheese cake assieme all'anice stellato. Mattia ha fatto una sacher che ha farcito con confettura di tamarindo e chiodi di garofano. Irene ha fatto una torta con crema di cardamomo e l'ha guarnita con fette di carambola. La prova si è avviata alla conclusione, ma i bambini avevano problemi di tempo visto che dovevano ancora completare le rispettive decorazioni delle torte. Alla fine hanno aiutato tutti Camilla che non aveva completato il proprio dolce creativo. Tutti hanno ricevuto i complimenti della giuria, visto che si trattava di una prova molto difficile ma sono riusciti ad interpretarla nel migliore dei modi. Nella prova tecnica l'argomento erano le emoticon e bisognava eseguire una ricetta di Ernst Knam in soli cento minuti; un pan di spagna a tre strati da farcire con crema pasticcera alla vaniglia e bagna alle fragole. Giuseppe ha cominciato ad entrare in crisi perché il pan di spagna ha cominciato a colare mentre era in forno nella tortiera. Lo stesso problema lo ha avuto Pietro, ma la conduttrice Benedetta Parodi lo ha aiutato a rimediare. Giuseppe non è riuscito a concentrarsi a dovere ed era convinto che sarebbe stato lui a dover lasciare il gioco prima del tempo. Il suo pan di spagna effettivamente era molto basso e Giuseppe è scoppiato a piangere. Benedetta lo ha consolato, dicendo che tutto il resto doveva essere perfetto per sorprendere i giudici. La torta di Arianna si è rotta, ma la bambina ha detto che sarebbe riuscita a rimediare facendo un dolce più piccolo rispetto agli altri. Subito dopo con la pasta di zucchero i bambini hanno preparato le emoticon con cui hanno ricoperto le rispettive torte, con le quali dovevano rappresentare ed esternare le loro emozioni. Con soli cinque minuti sul cronometro i bambini avevano praticamente completato la prova. Poi i giudici hanno effettuato l'assaggio al buio. In particolare è stata esaltata la passione con cui i giovani pasticcieri hanno preparato i loro dolci. Camilla ha vinto il primo posto nella prova creativa. Ad andare in finale sono stati Arianna, Camilla, Mattia e Irene, mentre Pietro e Giuseppe sono stati eliminati.

