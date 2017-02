KATE MIDDLETON INCINTA? / Dopo Beyoncè due gemelli anche per lei? Le indiscrezioni...

KATE MIDDLETON INCINTA, LA DUCHESSA ASPETTA DUE GEMELLI? LE INDISCREZIONI E LA TESTIMONIANZA DELL’AMICA JESSICA - Kate Middleton è incinta? È quello che si domandano molti sudditi inglesi in questi giorni: un rumor riguardante la Duchessa di Cambridge suggerisce infatti che la moglie del principe William sia in dolce attesa e aspetti addirittura due gemelli, esattamente come per Beyoncè. A supportare tali indiscrezioni ci sarebbe anche la testimonianza della sua storica amica Jessica Hay. Per la mamma di George e Charlotte si tratterebbe della terza gravidanza. L’amica di Kate, Jessica, ha rilasciato questa dichiarazione a New Idea: “È passato il tempo ideale dall’ultima gravidanza per averne un’altra. I figli saranno tutti vicini d’età, ma non così tanto da non permettere a Kate di legare con ognuno di loro da neonati”. Quello che queste parole lasciano intendere sembrerebbe confermare i rumors anche se da Buckingam Palace non sono arrivate al momento conferme o smentite a riguardo. L’amica di scuola di Kate ha inoltre aggiunto: “Kate non ha mai voluto tanti figli, ma adesso che è mamma, ha deciso che ne vuole altri. William, invece, sarebbe felice di averne sei o anche di più!”.

KATE MIDDLETON INCINTA, LA DUCHESSA ASPETTA DUE GEMELLI? LEI E WILLIAM TORNANO A VIVERE A KENSINGTON PALACE - Le recenti dichiarazioni di Jessica Hay, amica di scuola di Kate Middleton, hanno acceso i rumors sulla presunta terza gravidanza della Duchessa di Cambridge, che stando ai pettegolezzi sarebbe incinta di due gemelli. È in arrivo un nuovo royal baby? La stampa inglese ha sicuramente gli occhi puntati su eventuali pancini sospetti e in questa atmosfera anche altre notizie vengono pesate per bene in cerca di eventuali indizi. Per esempio il principe William e sua moglie Kate hanno recentemente annunciato che sarebbero tornati a vivere a Kensington Palace, facendo del palazzo la loro residenza primaria: una scelta fatta nella prospettiva dell’arrivo di un nuovo bebè? A settembre il piccolo George compirà quattro anni e anche Charlotte, di due anni, potrà iniziare ad andare alla “preschool” inglese: un momento perfetto per Kate per dedicarsi a un nuovo figlio.

