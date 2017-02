L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO / Maria De Filippi a tu per tu col compagno, l'esperimento è riuscito

L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, MARIA DE FILIPPI A TU PER TU COL COMPAGNO: L'ESPERIMENTO E' RIUSCITO - Un vis a vis straordinario. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si concedono in una sorta di intervista doppia negli studi di Canale 5, nel famoso salotto televisivo del conduttore romano. Un viaggio tra passato, presente e futuro. Lei ha gli occhi lucidi quando parla della sua gioventù e della sua famiglia, lui indossa i panni di giornalista ma non trattiene le lacrime durante il servizio che, in passato, lo ha visto protagonista sulla lotta alla mafia. Si piange e si sorride, l'intervista accarezza entambe le carriere. I coniugi si punzecchiano a vicenda, ma non si risparmiano nei complimenti. Ed è così che Maurizio Costanzo si dice orgoglioso della sua Maria per l'imminente conduzione di Sanremo 2017. Lei lo ritiene un maestro di vita e dice di aver imparato molto dal compagno, anche sul lavoro. Durante l'intervista si parla anche di figli, nipoti e matrimonio. La memoria di Maurizio a volte fa cilecca, così Maria mette ordine. Il legame tra i due è autentico, semplice e genuino: proprio come l'intervista a cui abbiamo assistito.

