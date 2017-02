L’INTERVISTA / Video, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: lei si commuove e piange in diretta (oggi, 3 febbraio 2017)

L'INTERVISTA, VIDEO: MARIA DE FILIPPI E MAURIZIO COSTANZO: SI COMMUOVE E PIANGE IN DIRETTA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - La donna e l'uomo più potenti delle reti privati a confronto: questo abbiamo visto a L'Intervista, programma condotto da Maurizio Costanzo dove il celebre conduttore e giornalista ha intervistato la moglie Maria De Filippi, ripercorrendo con attenzione i momenti più importanti della sua vita. Dall'infanzia al giorno d'oggi, fino a parlare dei suoi progetti futuri, come quello di condurre Sanremo 2017. Ma, quando Maria De Filippi ha visto nel video preparato da Maurizio Costanzo le foto dei suoi defunti genitori, non è riuscita a trattenere le lacrime. "Con mio padre ero molto coccolona. Quando si è ammalato, avevo 28 anni e credevo avrei potuto combattere qualsiasi cosa. È stata dura, perché non ero preparata. È stato un anno e mezzo in rianimazione. Mia madre era diversa, molto dipendeva dalla sua educazione. Nell'ultimo periodo era diventata molto dolce. Mi dava i baci come faceva mia padre", confessa tra le lacrime Maria De Filippi.

L'INTERVISTA, VIDEO: MARIA DE FILIPPI E MAURIZIO COSTANZO: SI COMMUOVE E PIANGE IN DIRETTA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Durante l'intervista realizzata da Maurizio Costanzo a Maria De Filippi, i due sono arrivati anche a parlare dell'attentato mafioso che ha coinvolto il giornalista nel 1993 - che infatti non si è più occupato di mafia negli anni successivi - e del figlio che hanno adottato nel 2004, Gabriele, quando aveva dodici anni. Maria De Filippi è molto fiera del ragazzo oggi, e quando ne parla mostra una vulnerabilità che nessuno avrebbe mai riconosciuto a Queen Mary, la signora della televisione italiana che spesso sembra non avere emozioni. "Gabriele è una cosa bella. È un ragazzo intelligente, un ragazzo perbene... Mi stupisce ogni giorno di più... Penso che sarà un bravo padre. È un uomo fedele, quindi sarà anche un bravo marito", ha detto Maria De Filippi parlando del figlio. Un'ora buona di botta e risposta tra i regnanti della televisione italiana, che non è sfuggito ai loro fan. Clicca qui per vedere il video.

