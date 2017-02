LUCA CAPUANO, L’ATTORE DE LE TRE ROSE DI EVA ALLE PRESE CON GLI INDOVINELLI MUSICALI DI AMADEUS (MUSIC QUIZ, OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Questa sera su Rai 1 andrà in onda l'ultima serata di Music Quiz, alle ore 21.25 e tra i concorrenti vip che si sfideranno nella serata di chiusura dello show condotto da Amadeus ci sarà anche Luca Capuano. L'attore campano Luca Capuano fra poco tornerà in televisione con la quarta stagione di Le tre rosa di Eva, la fortunata fiction mediaset che gli ha donato un grande successo con il personaggio di Edoardo Monforte, perfido e affascinante. L’affascinante attore campano non è stato in televisione negli ultimi tempi ma ha mantenuto un contatto diretto e costante con il suo pubblico attraverso la pagina Facebook e il suo blog, nel quale si racconta con spontaneità e genuinità. Quest'estate Capuano ha inaugurato il suo locale: Boccacciello Bistrot. Un luogo in cui grazie alla presenza e al lavoro dello chef Pietro Parisi ripropone piatti della tradizione partenopea e italiana a misura di Boccacciello: un barattolino che si può portare sempre con sè e contiene un piatto sfizioso. Si tratta della trasposizione italiana del food jar: cibo in barattolo, idea anglosassone che sta spopolando in Italia. Questo locale inoltre è in linea con l'impegno di Luca Capuano per la sua amata terra partenopea, in quanto lo chef Luca Capuano è attivamente impegnato per la valorizzazione dei prodotti campani, soprattutto quelli colpiti dalla Terra dei Fuochi.

LUCA CAPUANO, L’ATTORE DE LE TRE ROSE DI EVA ALLE PRESE CON GLI INDOVINELLI MUSICALI DI AMADEUS: CARRIERA E VITA PRIVATA (MUSIC QUIZ, OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Nato in una città bella e difficile come Napoli, Luca Capuano ha imparato da subito a lottare per raggiungere i suoi obiettivi, e all'età di soli 23 anni si è trasferito nella Capitale per costruirsi una carriera e studiare recitazione. Alto, moro, slanciato, Luca Capuano è il perfetto prototipo dell'uomo mediterraneo. Serio e riservato, non ha mai fatto parlare di sè con i gossip, anzi si è sposato con la collega Carlotta Lo Greco nel 2012 e da allora hanno avuto due bambini conducendo una vita serena e lontana dalle telecamere. Oltre al suo ruolo di Edoardo Monforte in Le Tre Rose di Eva, Luca Capuano è noto al grande pubblico anche per aver vestito i panni di Adriano Riva di Centovetrine. La fiction che ha chiuso l'anno scorso è stata la sua palestra d'attore televisivo, nella quale Luca si è formato sia come attore che come uomo. Padre affettuoso, attore versatile, Luca Capuano incarna perfettamente il tipo di uomo che conquista le donne. Stasera a Music Quiz scopriremo qualcosa in più su di lui e soprattutto sulle sue conoscenze musicali.

© Riproduzione Riservata.