La battaglia di Hacksaw Ridge/ Il film di Mel Gibson sul "sommo amore" umano

La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson è un capolavoro. Un film perfetto. Com’è perfetto un pensiero che coglie l’essenza della realtà, esprimendo la verità delle cose. È quanto, del resto, ha affermato Gibson, in una delle prime conferenze stampa, con il cast al completo, inclusi produttore e sceneggiatore: Hacksaw Ridge non è un “film di guerra” (war movie), ma una “storia d’amore” (love story). La storia d’amore è rappresentata dalla vicenda di Desmond Doss, il caporale dell’esercito degli Stati Uniti d’America, impegnato come combat medic, distinguendosi soprattutto nella drammatica battaglia di Okinawa.

Okinawa è un’epopea dell’ultima fase della guerra, sul devastante fronte del Pacifico, che si è svolta attraverso una serie di campagne intermittenti: gli americani e i giapponesi si sono combattuti, senza esclusioni di colpi, per 82 giorni, dal 1 aprile al 22 giugno del 1945. Desmond Doss era su quel fronte, così vasto e difficile, fino alla fine, salvando 75 vite umane e testimoniando un puro amore al prossimo. Proprio questa purezza, al di là di ogni religione, credo e ideologia, è ciò che ha attratto Gibson e che egli stesso ha definito ultimate love, amore sommo.

Doss non è un supereroe della Seconda guerra mondiale. È un uomo comune, nato in Virginia nel 1919, all’indomani della fine della Grande Guerra, che segnò profondamente la vita del padre, ed è anche un uomo religioso, appartenente alla Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Un pacifista non ideologico che non tocca le armi, non mangia carne, e ha chiaro lo scopo della sua vita: “I need to serve”. “Ho bisogno di fare la naja”, potremmo liberamente tradurre. Un soldato, con un cuore pieno d’amore per gli altri, ma certamente non un obiettore modello ong e dintorni.

Un enorme Andrew Garfield dà corpo, anima e voce all’eccentrico Doss, al maverick della provincia americana, in fila con i suoi compagni d’armi, che non solo non lo capiscono, ma lo picchiano e lo disprezzano, perché questo ragazzo americano sta mostrando loro che la guerra non deve per forza trasformare gli uomini in animali. Questa è la spiritualità umana, candida e universale documentata magistralmente da un regista ormai all’apice della sua esperienza umana, capace di trasformare in oro e indimenticabile narrazione ogni goccia di sudore umano.

La battaglia di Hacksaw Ridge (presentato fuori concorso a Venezia) non è solo un grandissimo film, è prima di tutto un percorso di crescita spirituale e uno storytelling marchiato col sangue della verità, è la presa diretta della mistica dell’amore umano in azione. Soltanto Mel Gibson è in grado di creare capolavori così a contatto con la pelle e l’anima dell’uomo e il suo percorso di crescita, con un’acuta spirale di discese e risalite, testimonia come l’arte sia lo specchio della vita e spesso racconti la vita come seguendo canoni che vengono dall’alto, dettati da pura ispirazione.