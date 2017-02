MUSIC QUIZ / Anticipazioni e Diretta ultima puntata 3 febbraio: Anna Tatangelo ospite speciale, info streaming e social

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI E DIRETTA ULTIMA PUNTATA 3 FEBBRAIO: TUTTI GLI OSPITI – Stasera, venerdì 3 febbraio 2017, a partire dalle 21.10, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai l’ultima puntata con Music Quiz, il game show condotto da Amadeus che, nonostante la formula “vista” ha ugualmente conquistato il pubblico da casa tra musica e sorrisi. Dopo avervi dato tutte le informazioni necessarie attraverso i precedenti due focus, scopriamo a seguire le anticipazioni relative agli ospiti che giocheranno presso l’Auditorium Rai Di Napoli. Spazio per Romina Power, Serena Rossi, Vladimir Luxuria, Giovanna Civitillo, Teo Teocoli, Sergio Assisi, Luca Capuano e Sergio Friscia. Durante lo scontro finale, si sfideranno i due ospiti che hanno ottenuto il maggior punteggio durante il corso della sfida a squadre per decretare il campionissimo dell'intera serata. Spazio anche a Luca Ward che reciterà - come sempre - alcuni brani e, ospite speciale dell'ultima puntata sarà Anna Tatangelo. Music Quiz è un programma scritto da Fausto Enni, Gianluca Giorgi, Clarita Ialongo, Ermanno Labianca, Marco Pantaleo e Francesco Valitutti.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI E DIRETTA ULTIMA PUNTATA 3 FEBBRAIO: DIRETTA STREAMING E SOCIAL, TUTTE LE INFO - In attesa di scoprire quali saranno gli ospiti che animeranno la settima e ultima puntata di Music Quiz, scopriamo come vedere la trasmissione sia in TV che in streaming e tutte le informazioni utili legate al mondo social. A partire dalle 21.10 circa, Amadeus aprirà ancora una volta i battenti del fortunatissimo show della rete ammiraglia di Casa Rai che ha regalato al pubblico musica, risate e alcune ore di spensieratezza. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti durante il corso delle precedenti sei puntate già andate in onda e, anche stasera, ci sarà un parterre di tutto rispetto. Nel frattempo, per visionare il programma in televisione, potrete collegarvi anche su Rai HD al canale 501 per avere una resa qualitativa migliore ma, potrete seguire Music Quiz anche in diretta streaming da PC attraverso il portale di RaiPlay e tramite tablet, phablet e smartphone di ultima generazione scaricando l'applicazione ufficiale disponibile per iOS, Android e Windows Phone. La trasmissione inoltre, è disponibile anche on demand sempre sullo stesso portale. Per quanto riguarda l'aspetto social inoltre, troverete Music Quiz su Facebook (facebook.com/musicquizrai) e seguirlo su Twitter con il seguente hashtag ufficiale: #MusicQuiz.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI E DIRETTA ULTIMA PUNTATA 3 FEBBRAIO: LUCA WARD OSPITE FISSO DI UN PROGRAMMA CHE VINCE E CONVINCE - La sesta puntata di Music Quiz è andata eccezionalmente in onda mercoledì 1 febbraio e, come da tradizione, la settima e ultima puntata prenderà il via stasera, a partire come sempre dalle 21.10 circa. Al timone dello show musicale ritroveremo nuovamente Amadeus che, dall’Auditorium Rai Di Napoli e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condurrà i telespettatori all'interno di un magico gioco musicale. La puntata di mercoledì è stata recuperata dopo quella dello scorso venerdì saltata per dare spazio alle tragiche notizie che hanno investito il nostro Paese dopo la tragedia dell'Hotel Rigopiano. Flavio Montrucchio è stato il vincitore assoluto dell'ultimo appuntamento tra l'entusiasmo dei fan, quali gli ospiti di questa sera? La scenografia del programma è come sempre curata da Emanuela Trixie Zitkowsky, mentre la regia è affidata a Sergio Colabona. Nonostante lo show sia un "progetto" già visto, il pubblico da casa ne ha premiato l'intento facendogli portare a casa dei risultati in termini di ascolti tv di tutto rispetto. E così, ogni settimana Amadeus ha ospitato una grande serie di artisti divisi in due squadre per terminare con il campionissimo della serata. In ogni puntata poi, ci sarà il valido intervento di Luca Ward, ospite fisso chiamato in studio per recitare i brani di alcune canzoni famose.

br/>© Riproduzione Riservata.