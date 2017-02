Malena Mastromarino/ L'attrice sente la mancanza di Samantha De Grenet (Isola dei Famosi 2017, oggi 3 febbraio)

MALENA MASTROMARINO, LA'ATTRICE SENTE LA MANCANZA DI SAMANTHA DE GRENET (ISOLA DEI FAMOSI, OGGI 3 FEBBRAIO) - Continua apparentemente senza intoppi evidenti l'avventura di Malena all'Isola dei Famosi 2017. I naufraghi, che finalmente si sono resi conto di avere a che fare con uno dei reality più duri della tv, si sono lanciati in una prima esplorazione dell'isola, ma senza rinunciare alla pesca, che oltre al raccolto è di certo una delle attività che consente loro di avere delle scorte di cibo. La puntata del day time ha visto Malena e il rapper Moreno particolarmente impegnati proprio nella pesca, con in chiaro intento di riuscire a catturare qualche granchio da portare in tavola. Non è infatti sfuggito a molti che Malena, negli ultimi giorni, si è avvicinata in maniera particolare al rapper Moreno, e i più attenti hanno più volte sottolineato come fra i due potrebbe nascere molto presto una storia d'amore. La concorrente, infatti, ha recentemente rivelato di essere pronta a lasciarsi andare, ma è Moreno la persona giusta? In attesa di scoprirlo, Malena ha approfittato di un momento di relax per rivelare a Nancy Coppola, sua grande amica in Honduras, di sentire la mancanza di Samantha De Grenet, che dopo la nomination è stata costretta a unirsi al gruppo dei non evoluti assieme a Dayane Mello. "Nel gruppo fa squadra", ha detto la Coppola, "Sempre", ha risposto Malena. Le due naufraghe hanno già una leader?

