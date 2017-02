Masterchef Italia 6 / Ed. 2017 eliminati e pagelle, i top e i flop della settima puntata

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017, TOP E FLOP DELLA SETTIMANA: LOREDANA LA MIGLIORE? - Nuove conferme giungono dalla settima puntata di Masterchef Italia 6 di ieri sera nella quale un altro concorrente ha rinunciato al suo sogno di vincere il titolo del famoso cooking show, mentre due colleghi dovranno attendere ancora una settimana per scoprire il proprio destino. Come già accaduto la scorsa settimana, l'eliminato Daniele merita indiscutibilmente un posto privilegiato tra i flop del giorno: se giovedì scorso si era lasciato sfuggire il nome del piatto che avrebbe voluto cucinare, ieri non ha ascoltato i consigli dei giudici e ha sbagliato l'impiattamento della tempura. Il suo destino a quel punto è apparso irrimediabilmente compromesso. Tra i flop a sorpresa inseriamo anche Giulia: le sue capacità non sono in discussione, ma nella prova in esterna ha commesso un errore dopo l'altro. Non solo ha perso il controllo, non riuscendo a guidare la sua brigata, ma la stessa scelta dei compagni ha lasciato molti dubbi, anche tra i giudici. I top del giorno sono tutti al femminile: sarà anche antipatica, ma nuovamente Loredana ha ben figurato, portando (per la seconda volta) la sua squadra alla vittoria. Bene anche Gloria, che ha ottenuto la vittoria dell'Invention Test e la possibilità di non recarsi a Napoli in esterna. Tra i top merita di nuovo un posto privilegiato anche Cristina, che ha ottenuto i complimenti niente meno che dello chef Morimoto.

