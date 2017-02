OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 3 febbraio a LatteMiele: Ariete, Leone, Sagittario, Vergine, Capricorno e tutti gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 3 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche per oggi, venerdì 3 febbraio 2017, il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la trasmissione Latte e Stelle. Sarà una giornata molto importante per l'Ariete che vedrà entrare finalmente nel segno Venere e potrà così avere dei risvolti piuttosto interessanti anche in amore. E' un cielo interessante quello del Toro che ha la Luna in suo sostegno. Stanno per arrivare le conferme attese per i Gemelli che finalmente potrebbero tornare a sorridere. Rimarranno nervosi invece i nati sotto il segno del Cancro che vive un sentimento di insofferenza profondo che porta ad ansia e agitazione. Bisogna trovare chiarezza e cercare di stare più tranquilli. Il Leone invece deve stare più attento perchè non si possono fallire più occasioni per raggiungere quelli che sono i propri obiettivi personali. Le prossime ore potrebbero essere anche molto importanti.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: sarà una giornata importante perché Venere entra nel segno. Questo transito però sarà un po' conflittuale non tanto per per le storie in corso, ma per quelle nuove che possono diventare un ostacolo per le relazioni che durano da anni. I nuovi amori sono da verificare, forse c'è una delusione da una persona che credevi dalla tua parte. Domenica sarà una giornata importante per gli incontri e per i chiarimenti. Toro: oroscopo interessante con la Luna che tocca il segno. Bisogna consolidare le proprie posizioni, verificare la tenuta del conto corrente. In amore questo fine settimana per chi lo desidera regala molte certezza. Torna la voglia di famiglia, di esporsi poco ed amare tanto. No alle storie nuove ed incongruenti, si alle relazioni già conosciute. Gemelli: una conferma sta per arrivare. In questo momento hai delle situazioni che ti proteggono, però c'è qualcuno che contrasta le tue idee. Ogni giorno è una lotta continua. Vivi alla giornata, e tra l'altro in questo periodo puoi ottenere dei piccoli vantaggi. Sono favoriti un invito o un incontro. Cancro: settimana piuttosto nervosa. C'è uno stato di stordimento ed insofferenza molto profondo alcune volte giustificato altre volte è frutto di ansia e agitazione. In questo periodo conviene osservare più che rischiare. Leone: non bisogna perdere di vista le occasioni che possono arrivare adesso in amore. Si ritrova un buono stato di tranquillità. Domenica è la giornata migliore per parlare, chi ha una causa in corso può mediare, chi ha un amore in corso deve rafforzarlo. Vergine: si vivranno due giornate interessanti. C'è una bella Luna e una buona condizione generale. Più idee nella mente, più voglia di fare. Dopo un periodo di stop tornano gli incontri e le proposte d'amore. Solo che gli amori che nascono adesso non sono facilmente raggiungibili o sono più nella mente che nella realtà. Bilancia: il desiderio di cambiare è forte, anche soprattutto per chi da tempo lavora sempre nello stesso luogo. I progetti che nascono adesso sono forti, ma bisogna sempre stare all'erta. Tra mercoledì e giovedì ci sono state polemiche, oggi va meglio. Scorpione: momento di scarsa energia. Bisogna fare attenzioni ai malesseri ma essere positivi. Questo sole dissonante parla di piccoli fastidi fisici ma da domenica grande recupero. Sagittario: è tra i segni prediletti di tutto il 2017. Non devono mancare la logica e la razionalità. Può arrivare una conferma, un amore o un amico. Qualcuno vincerà la sfida con il destino. Capricorno: fase in cui sta diventando molto intollerante. Molti non vedono l'ora che arrivi il fine settimana per staccare la spina. Attenzione agli investimenti, non fare il passo più lungo della gamba e consigliati con qualcuno se c'è qualcosa da fare. Acquario: giornata fuori forma in cui bisognerà fare attenzione ai soldi e alle proprietà. Domenica giornata migliore, ma oggi e domani forse è meglio stare attenti se si vive un rapporto in crisi. Pesci: si può vivere di solo amore. Non è una cosa primaria diventare ricchi. chi è stato nervoso deve ascoltare musica e vedere qualcosa di bello, circondarsi di cose belle è importante. Domenica ci sarà un lieve calo. Per affrontare un discorso importante oggi e domani sei forte. Gli amori nati negli ultimi due mesi sono da proseguire.

