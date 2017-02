OROSCOPO DI PAOLO FOX / Previsioni a I Fatti Vostri di oggi 3 febbraio: i segni divisi per voti del weekend

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 3 FEBBRAIO 2017 - Torna l'appuntamento con le stelle a I Fatti Vostri su Rai Due con il noto astrologo Paolo Fox. Questi ha dato i voti per il weekend ai segni zodiacali nel suo oroscopo. Andiamo a vedere quello che è il segno di punta del momento e cioè il Sagittario per i nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre. Il segno per Fox è beniamino delle stelle. Non è che all'improvviso tutto cambia, ma sono i nati sotto questo segno che possono cambiare. C'è voglia di mutamento, il paragone è con i cavalli selvaggi e indomabili che non accettano di essere guidati. Da tempo è come se si è vissuti in un recinto e ora c'è voglia di uscirne, di libertà. Non si devono limitare le scelte importanti. C'è tempo, ma bisogna cambiare atteggiamento. Il Sagittario è uno dei segni più forti del 2017. Il cielo è brillante e ci saranno delle emozioni importanti da vivere. Ormai il brutto periodo legato a un gennaio difficile è alle spalle, l'anno inizia davvero ora.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 3 FEBBRAIO 2017 - Andiamo a vedere i segni zodiacali a cui Paolo Fox ha dato otto per il weekend nel suo consueto spazio dedicato all'oroscopo su Rai Due durante la trasmissione I Fatti Vostri. Ariete: Venere inizia un transito in questo segno. Gli incontri sono favoriti e le relazioni che si vivono possono essere importanti. C'è però Giove in opposizione che trasforma il periodo in verifica di certi rapporti. Chi è stato un po' troppo aleatorio probabilmente avrà vita corta e potrebbe portare a delle rotture. Si è pronti a dei cambiamenti, ma anche ad arrabbiarsi con chi non ascolta. Toro: bisogna ricordare che si deve ritrovare la forma fisica. Si esce da un dicembre e da un gennaio che non sono stati rose e fiori. Alcuni hanno dovuto rimandare degli eventi per pensare alla forma fisica. C'è chi invece sente necessità di rilassarsi. Nel relax non si dorme, ma ci si da da fare comunque. Si viaggia, si vivono emozioni particolari e ci si mette in gioco in amore. Gemelli: si è molto affaticati sul lavoro anche se la giornata di oggi dovrebbe essere tranquilla. Saturno è ancora opposto e rallenta la vita di tutti i giorni. I progetti che sembravano già fatti e sicuri a livello di successo si sono bloccati. Si lavora per un'azienda che non sa dove collocare i nati sotto questo segno dando confusione. L'amore può salvare il segno con le storie nate da poco. Il cielo rimane molto interessante. Pesci: la necessità di vivere amori belle si potrà arrivare a una mediazione. Domenica si sarà in calo perchè sabato si potrebbe passare la nottata in bianco oppure con un po' di ansie e fatiche.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 3 FEBBRAIO 2017 - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo su Rai Due a I Fatti Vostri assegnando ai segni zodiacali dei voti. Andiamo a vedere chi ha preso un bel sette o anche qualcosa di più: Leone: sette e mezzo per giornate abbastanza importanti. Venere inizia infatti un transito molto bello in questo segno e potrebbe dare grande fortuna e forza. Dipende molto da quanto è stato fatto nel passato. Nel lavoro potrebbe arrivare una risposta importante in pochi giorni. In amore si ha a che fare con una persona che non è molto disposta. Vanno rimandati a domenica gli incontri e non si devono perdere le occasioni. Vergine: sette e mezzo per questo segno che vede aumentare la fortuna. La situazione attuale è legata agli incontri. Forse si incontrerà una persona con cui discutere un lavoro. Si è in una fase sperimentale, ma c'è un bell'elemento di forza e cioè Venere non è più opposta. Si può recuperare un gennaio un po' arido. Bilancia: chi parla oggi viene ascoltato, inizia il transito di Venere in opposizione e rappresenta per molti la necessità di capire cosa sta accadendo nella vita sentimentale. Bisogna fare molta attenzione alle storie parallele e non si devono mettere in discussione storie importanti. In famiglia può nascere qualche tensione, il lavoro andrà bene con Giove nel segno. Attenzione a chi proverà a fare uno sgambetto. Scorpione: è normale che nella vita a un certo punto ci si appassiona a una persona molto diversa. C'è la tendenza a guardare verso il basso, si è molto profondi nei sentimenti. C'è bisogno di una persona che tira su i nati sotto questo segno, un qualcuno che sia fatalista. Si può trovare armonia con Bilancia, Gemelli, Acquario, Sagittario che volano in alto. Capricorno: è un periodo di ripensamenti che potrebbero durare varie settimane. Attenzione a non mettere dentro persone ostili, la mediazione aiuta più dell'attacco. La giornata di domenica sarà un po' sottotono in amore. Cancro: bisogna dare una svolta alla vita, ma dipende purtroppo anche da chi si ha attorno e incide molto sulle decisioni. Non si ha mai l'ultima parola, c'è bisogno di confrontarsi con un ambiente un po' ostile. C'è chi penserà ''chi me l'ha fatto fare". La giornata di oggi è positiva come quella di domani per fare delle scelte. Domenica invece dovrebbe essere in lieve calo.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 3 FEBBRAIO 2017 - I nati sotto il segno dell'Acquario, e cioè tra il 21 gennaio e il 19 febbraio, sono andati appena sopra la sufficienza nell'oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri su Rai Due per il weekend con un sei e mezzo. La Luna dissonante può incupire questo segno. Ci sono diversi acciacchi fisici perchè non ci si risparmia mai. C'è voglia di essere selvaggi e non si calcolano i rischi. C'è bisogno però di curare i guai di una certa confusione. L'oroscopo è interessante, ma bisogna essere cauti. Domenica potrebbero arrivare delle novità importanti in amore. Bisogna recuperare un po' di forze fisiche e si inizia storditi il weekend, ma si potrebbe recuperare già da domenica. Nonostante l'Acquario sia il segno zodiacale con il voto più basso del weekend non c'è da disperare, perchè comunque c'è la forza e la volontà per recuperare a delle situazioni che sono comunque abbastanza ostili. Bisogna però essere sempre determinati e con la voglia di cambiare le cose.

© Riproduzione Riservata.