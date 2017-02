POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso per l'ultima puntata della settimana: quali servizi ci saranno oggi, 3 febbraio? Riassunto di ieri

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 3 febbraio) - Questo pomeriggio, venerdì 3 febbraio 2017, verrà trasmessa su Canale 5 una puntata del programma Pomeriggio 5. Lo show di Barbara D'Urso porta a casa sempre ottimi ascolti, gestendo uno share altissimo e milioni di telespettatori. Prima di scoprire che temi verranno affrontati nella giornata di oggi, vediamo cosa è successo ieri. Il primo servizio toccato da Barbara d'Urso è stato quello riguardante lo scandalo che hanno travolto una parrocchia di Padova, in Veneto. Sul caso di Don Andrea Contin, che ha smosso le coscienze di tutta Italia, è intervenuto addirittura il vescovo di Padova, che ha garantito che la diocesi farà tutte le indagini del caso. Alla fine di tutti i servizi e gli approfondimenti, tra l'altro, Barbara d'Urso ha lanciato un appello: creare una rete di supporto legale e psicologico affinché tutte le vittime di questi gravissimi fatti possano denunciare senza paura quello che avviene sulla loro pelle. Il servizio successivo, decisamente più leggero e di attualità, ha riguardato la tematica dei divorzi: come mai tante coppie si lasciano rispetto al passato? Si è dibattuto anche sull'introduzione della pratica del divorzio breve. I due intervistati erano personaggi d'eccezione: Andrea Damante e Giulia de Lellis, che più di una volta hanno svelato che hanno tanta voglia di matrimonio, dal momento che il loro è un legame forte e basato su solidi principi. La relazione tra i due, però, non si può certo definire tranquilla, dal momento che ogni scusa è buona per inserire del pepe in una relazione già nata sotto i riflettori. Ci pensa Francesca de Andrè a movimentare la scena, che ai microfoni di Pomeriggio 5 sembra quasi volersi inserire a gamba tesa tra i due innamorati. Ma davvero Giulia e Andrea saranno così fragili da farsi minacciare dall'esterno? Loro sono pronti a scommettere di no. Il programma pomeridiano della D'Urso non poteva chiudersi senza ricevere le ultimissime notizie dall'Honduras: qui, infatti, si sta svolgendo la nuova edizione del reality show avventura L'Isola dei Famosi. Dopo le polemiche ricevute da Vanna Marchi e Stefania Nobile e dopo alcune puntate che sembravano un flop, il reality ha preso il via, e i naufraghi sono già alle prese con drammi personali, faide e rancori.

