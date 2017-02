QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017: GLI OMICIDI DI ISABELLA NOVENTA E ROBERTA RAGUSA - Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini tornano questa sera, venerdì 3 febbraio 2017, su Rete 4 alle 21.15 con una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma, che si occupa di cronaca nera, seguirà da vicino i casi di Isabella Noventa e Roberta Ragusa in quella che è una giornata chiave per entrambe le vicende. La prima tappa sarà al tribunale di Padova, dove nel pomeriggio si terrà l’udienza preliminare per Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco: i tre sono accusati di essere coinvolti nella scomparsa di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego sparita nel nulla ad inizio 2016. Un anno dopo e dopo aver parzialmente ammesso le loro colpe i tre rischiano un processo per omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere. Gli inviati del programma curato da Siria Magri ci daranno tutti gli aggiornamenti anche da Pisa, dove i giudici del Tribunale del Riesame decidono se disporre l’arresto per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa. Infine scopriremo le possibili svolte nel caso di Chiara Poggi: Alberto Stasi sta scontando in carcere una condanna in via definitiva per l’omicidio della fidanzata e le sue ultime speranze di tornare in libertà sembrano essere state spente dalla decisione della Corte d’appello che ha negato una riapertura del caso.

