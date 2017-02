RECTIFY 3 / Anticipazioni puntata del 3 febbraio 2017: Daggett risale alla verità sulla morte di George

RECTIFY 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Rectify 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Il futuro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Marcy (Kim Wall) fa visita al Senatore Foulkes (Michael O'Neill), che si trova ancora ricoverato in ospedale in seguito all'ictus. Non appena l'uomo prova a prenderle la mano, la donna si allontana spaventata. Daggett (J.D. Evermore) rilascia invece Trey (Sean Bridgers) dopo avergli fatto solo una domanda riguardo alla morte di George. Prima di andare via, l'uomo lo informa che quel giorno Daniel (Aden Young) indossava una giacca piena di tasche. Nel frattempo, Jon (Luke Kirby) rivede di nuovo Amantha (Abigail Spencer) dopo tanto tempo e la informa che per via di suo fratello ha dovuto rimandare la partenza. Lourdes (Roxana Brusso) si presenta invece nel residence in cui vive Daniel e lo rimprovera di non aver risposto alle diverse chiamate che gli ha fatto. Gli ricorda che le regole sono ferree e che si trova in libertà vigilata. Intanto, Teddy (Clayne Crawford) si presenta ad una seduta dal terapeuta matrimoniale con Tawney (Adelaide Clemens). Il marito spinge la donna ad ammettere che non vuole stare con lui di fronte alla specialista. Daniel invece piomba al supermercato per farsi firmare il foglio dalla sorella, per poi consegnarlo all'agente di guardia entro il tempo prestabilito. Una volta all'esterno, Tawney ammette a Teddy che poco prima stava realmente pensando a Daniel, ma non come pensa lui. Lo Sceriffo l'ha chiamata per rispondere delle domande su di lui, riguardo a quel giorno in cui è andata a prenderlo in Florida, nelle vicinanze di dove abitava George. Non appena la donna fa la sua dichiarazione, sottolinea come era vestito Daniel, ovvero senza giacca. Intanto, Trey si presenta a casa di Daniel ed insinua che al suo posto probabilmente non sarebbe sopravvissuto al carcere. Tawney invece rivela al marito che fra lei e Daniel non ci sarà mai nulla ed accetta di fare un giro con lui in auto. Daggett invece informa il vice Procuratore Sondra (Sharon Conley) che Daniel potrebbe con tutta facilità non essere responsabile della morte di George, mentre Trey presenta delle forzature nel voler far sembrare l'ex detenuto responsabile. Nello stesso momento, Ted (Bruce McKinnon) trova il coraggio di parlare con Janet (J. Smith-Cameron) del fatto che ha paura che venga fatto del male alla sua famiglia, a causa dell'episodio avvenuto in precedenza fra Daniel e Teddy. Una volta tornati a casa, Teddy e la moglie hanno modo di riavvicinarsi, anche se le cose fra di loro non sono di certo ritornate quelle di un tempo. Daniel invece raggiunge la piscina e rovescia all'interno un bidone di vernice bianca.

RECTIFY 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "IL FUTURO" - Daniel cerca di riparare al danno fatto alla piscina, mentre Daggett lo interroga sui fatti avvenuti in Florida. Rivela in quest'occasione una teoria sorprendente riguardo alla morte di George. Melvin rivela però ad Amantha che gli altri inquilini del complesso vogliono che Daniel vada via entro la fine della giornata, dato che non è sul contratto d'affitto. Daniel decide quindi di ultimare il lavoro prima di andarsene. Intanto, Tawney fa visita alla madre adottiva del suo ex marito, mentre Teddy inizia ad affrontare le sedute con la terapeuta da solo, ed analizza le sue ansie riguardo al perdere la moglie. Janet dà in seguito ad entrambi i Ted un ultimatum riguardo al fatto che Daniel deve poter rimanere nella casa di famiglia le ultime due settimane, prima che debba allontanarsi definitivamente da Paulie. Lo Sceriffo ottiene un mandato per perlustrare la casa di Trey ed irrompe sul posto mentre la moglie e la figlia si trovano all'interno.

