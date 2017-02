ROMINA POWER, LA CANTANTE OSPITE DI AMADEUS: TORNERÀ SULLA POLEMICA CON ROBERTO ALESSI? (MUSIC QUIZ, OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Romina Power sarà ospite dell'ultima puntata di Music Quiz, il programma condotto su Rai 1 da Amadeus. Negli ultimi giorni si è però tornati a parlare dell'ex moglie di Al Bano Carrisi per le polemiche legate ad una frase di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Intervenuto al programma di Eleonora Daniele, Storie Vere, Alessi a proposito di Al Bano ha detto:"Con tutti gli alimenti che deve scucire, figlio mio...". La reazione di Romina, solitamente molto restia a parlare delle sue faccende private, è arrivata a mezzo Facebook, attraverso un post:"Se mi ritrovo a scrivere questo post è perché sono arrivata a un punto dove la pazienza inizia a dissiparsi. A nessuno piace sentirsi dire delle cattiverie gratuite ma soprattutto delle opinioni che passano per verità, con assolutamente nessun fondo di attendibilità. La verità, vi assicuro, è altrove. Denigrando una persona non si diventa migliori, anzi, non capisco cosa io abbia fatto al Signor Alessi per giustificare i suoi costanti commenti poco eleganti e soprattutto falsi nei miei riguardi. Non si dovrebbe parlare, specialmente davanti a un pubblico, se poi non si sono fatti bene i compiti e non si sappia veramente come stiano le cose e di cosa si stia parlando". Dopo questa precisazione, il direttore di Novella 2000, come riportato da Today.it, ha chiesto scusa in diretta a Romina:"Non è mio costume offendere una signora. C'è stato un grosso equivoco e chiedo scusa a Romina Power se si è sentita tirata in ballo in prima persona".

ROMINA POWER, LA CANTANTE OSPITE DI AMADEUS: IL SODALIZIO CON AL BANO CARRISI (MUSIC QUIZ, OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - C'è anche Romina Power tra gli ospiti di oggi di Music Quiz, il gioco musicale di Rai 1 condotto da Amadeus giunto alla sua ultima puntata. Dall'Auditorium di Napoli, a partire dalle ore 21:25, vedremo Romina impegnata nel tentativo di riconoscere celebri successi musicali italiani e internazionali di ieri e di oggi. La popolarità della figlia dell'imprenditore Tyron Power in Italia si deve al sodalizio amoroso e musicale con Al Bano Carrisi, il cantante pugliese con il quale Romina è stata sposata dal 1970 al 1999. La loro storia d'amore ha rappresentato un sogno per milioni di italiani, che vedevano nella coppia un modello di felicità difficilmente arrivabile. La separazione, arrivata dopo una tragedia familiare legata alla misteriosa scomparsa della figlia Ylenia, che ha messo a dura prova la stabilità del rapporto tra Al Bano e Romina, è stata vissuta con grande dolore dalla maggior parte degli italiani, che non a caso hanno accolto con entusiasmo il ritorno dell'intesa tra i due, almeno sul palco, nel 2013 a sedici anni dall'ultima volta. Tra i successi più celebri della coppia Power-Carrisi vanno annoverati brani come "Felicità", "Nostalgia Canaglia", "Ci sarà" e "Cara Terra Mia".

