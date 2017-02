SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: LODOVICA COMELLO CON “IL CIELO NON MI BASTA”, ECCO COSA RACCONTA DEL PEZZO (OGGI, 3 FEBBRAIO) - Occhi puntati anche su Lodovica Comello in occasione del Festival di Sanremo 2017 in partenza sul piccolo schermo il prossimo 7 febbraio: l’artista, volto della serie tv Violetta e conduttrice di Singing in the car, porterà in scena il brano “Il cielo non mi basta” e proprio qualche ora fa è tornata sulla sua pagina Instagram ufficiale pubblicando uno scatto dei preparativi, in compagnia di Paola Folli. “Qui ci si prepara per il Festival. @paolafolli mi fa rigore l’ugola Grazie!!! #IlCieloNonMiBasta #Sanremo2017” ha commentato la Comello, carica di entusiasmo per il futuro appuntamento sul palco dell’Ariston. Mentre tutti i suoi fans non vedono l’ora di ascoltare finalmente il pezzo che ha preparato, Lodovica Comello si è raccontata in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni e ha spiegato il significato e la nascita de “Il cielo non mi basta”. “Quando l’autrice Federica Abbate me l’ha proposta me ne sono subito innamorata. È una ballata diversa dal solito, perché parla di una storia proibita tra due amanti, un rapporto intenso che vive di piccoli attimi rubati. Un sentimento folle ma romantico” sono state le parole della Comello, che non possono fare altro che aumentare la curiosità… Come se la caverà al Festival di Sanremo 2017? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

