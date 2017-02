SANTA CLARITA DIET / Debutta su Netflix l'horror-comedy con Drew Barrymore. Anticipazioni del 3 febbraio 2017: Sheila ha una vita normale, ma...

SANTA CLARITA DIET, ANTICIPAZIONI DEL 3 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Netflix vivrà oggi, venerdì 3 febbraio 2017, il grande debutto dell'horror comedy Santa Clarita Diet, in anteprima assoluta. La serie Tv verrà pubblicata in tutti e 13 gli episodi, ideati da Victor Fresco e con protagonista Timothy Olyphant e Drew Barrymore. I due attori rivestiranno rispettivamente i panni di Joel e Sheila, due agenti immobiliari che vivono a Santa Clarita, una cittadina della California. La felicità della coppia verrà spezzata un giorno da un tragico evento che colpirà la protagonista: si trasformerà in zombie. Al fianco dei due protagonisti troviamo inoltre Liv Hewson nei panni della figlia Abby, Ricardo Chavira che impersonerà un vicino di casa e l'amico di famiglia Eric, interpretato da Skyler Gisondo. La presenza di un'attrice del calibro della Barrymore salterà subito all'occhio dei fan, ma non si tratta di una novità, data l'ondata di fascino con cui le serie televisive hanno ammaliato nell'ultimo anno diverse personalità di spicco del grande schermo. Il soggetto è subito piaciuto all'attrice, come ha rivelato durante la presentazione, anche se la famiglia protagonista non dovrà fare squadra contro un problema qualunque, come abbiamo visto. Anche la trama non suonerà del tutto nuova, data la presenza sul mercato di titoli dai risvolti black humour come iZombie e Scream Queens. Il creatore ha rivelato inoltre in una lunga intervista, riportata da Wired, che lo show si concentra volutamente sul lato narcisista degli zombie, interessati ai loro bisogni primari, che non si traduce nella sola fame di carne umana. In questo senso, la protagonista non avrà quindi un fine nobile o un tornaconto moralistico, ma penserà solo a soddisfare il proprio bisogno di lussuria e golosità. A controbilanciare questo lato umoristico, la drammaticità del personaggio di Abby, che continuerà ad avere paura di perdere la madre nonostante la veda ogni giorno. "Un viaggio interessante, che assomiglia a quello di Joel", ha rivelato il creatore, sottolineando come l'attrice adolescente attraverserà tutte le fasi tipiche della sua età, nel tentativo di attirare l'attenzione.

