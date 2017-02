SCREAM QUEENS 2 / Anticipazioni puntata del 3 febbraio 2017: il ritorno di Hester e Chad!

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Ritorno di fiamma". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel 1985, durante la notte di Halloween, la giovane e incinta Jane Hollis (Trilby Glover) chiede l'intervento dei medici per il peggioramento di salute del marito. Il Dottor Mike (Jerry O'Connell) accetta di operarlo personalmente, ma in seguito rivela all'infermiera Thomas (Laura Bell Bundy) di voler affidare il corpo del paziente alle acque della palude, dove secondo una leggenda vivrebbe il Mostro Verde. Nel presente, la Munsch (Jamie Lee Curtis) è il rettore dottore del C.U.R.E., un ospedale all'avanguardia che ha fondato grazie agli introtiti del suo bestseller sul nuovo femminismo. L'equipe di medici scelta, fra cui i Dottori Brock Holt (John Stamos) e Cassidy Cascade (Taylor Lautner) si occuperanno di trovare la cura per le malattie considerate incurabili. La Munsch è riuscita a non pensare alle Chanel per due anni, prima che Netflix pubblicasse un docu-reality sulla loro vicenda. Ovviamente al processo era presente anche Denise (Niecy Nash), ora agente speciale dell'FBI, che ha ottenuto una confessione dalla vera killer, Hester (Lea Michele). Da allora le Chanel sono scomparse nel nulla, mentre Zayday (Keke Palmer) è al primo anno di medicina e la Munsch le offre di pagarle la retta perché lavori per la sua struttura. Fin dal primo giorno, Zayday nota che Holt ha un taglio al polso destro e scopre che ha perso la mano durante una festa per il Super Bowl ed ha ricevuto il primo trapianto di mano. Dato che la scarcerazione non ha riabilitato la loro immagine, Chanel (Emma Roberts) e le Minion hanno ripreso gli studi ed ottenuto la laurea, per poi decidere di fare del bene agli altri. Eppure continuano ad essere povere, ma la svolta si presenta una sera a bordo di una limousine: la Munsch. Le Chanel iniziano quindi a lavorare al C.U.R.E. ed anche se Chanel non è d'accordo nell'utilizzare abiti monouso, cambia idea nel vedere Brock sotto la doccia. Il primo caso dell'ospedale è quello di Catherine (Cecily Strong), una donna affetta da una malattia genetica che la fa sembrare un lupo mannaro. Si scontra tuttavia subito con l'amministratrice dell'ospedale, la capo infermiera Ingrid Hoffel (Kirstie Alley), che le rivela di non averla per nulla in simpatia. Dato il loro comportamento con la ragazza lupo, la Munsch decide di retrocederle ad un periodo di prova, ma Chanel rimane sconvolta solo quando scopre che non riceveranno uno stipendio. Decide però di rientrare nelle grazie della Munsch, trovare una cura per Catherine ed ottenere la laurea, per poi partecipare ad una medical serie Tv. In modo fortuito, Chanel aiuta Brock a scoprire che il problema di Catherine è collegato ad una dieta che stimola il testosterone. Quella notte, Chanel 5 (Abigail Breslin) assiste ad una sessione di idroterapia di Catherine, che si concede a sua volta, ma vengono prese di mira dal Mostro Verde che decapita la paziente e si avventa contro la Minion.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "RITORNO DI FIAMMA" - Dopo essersi miracolosamente salvata dall'attaco del Mostro Verde, Chanel 5 viene sottoposta ad un interrogatorio della Polizia, che la ritiene responsabile dell'omicidio. Chanel e Chanel 3 non si frenano ovviamente dall'accusarla di essere invidiosa e di aver voluto uccidere Catherine, la donna lupo, solo per attirare l'attenzione su di sé. Chanel 5 è quindi in cerca di riabilitare il suo nome e decide di approfittare del nuovo caso del CURE. Tyler era infatti un bellissimo ragazzo prima di essere colpito da un sarcoma che ha ricoperto il suo corpo di orribili bubboni. Nel frattempo, Zayday cerca un alleato in Chamberlaine e scopre finalmente dalla Munsch la verità sull'apertura dell'ospedale. Grazie a delle breve indagini, i due ragazzi hanno scoperto che il Rettore sta nascondendo il passato macabro della struttura ospedaliera, ma la Munsch ha una rivelazione da fare. Ha aperto il CURE per trovare la cura per una malattia misteriosa di cui lei stessa è affetta.

© Riproduzione Riservata.