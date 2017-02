SERENA ROSSI, L'ATTRICE OSPITE DI AMADEUS: DA PROTAGONISTA DEL GOSSIP A MAMMA DEL PICCOLO DIEGO (MUSIC QUIZ, ULTIMA PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017) - Nella prima serata di Rai 1 di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, andrà in onda l'ultima puntata di Music Quiz, lo show musicale condotto da Amadeus. Come sempre ad animare la serata ci saranno due squadre composte da vip e personaggi del mondo dello spettacolo, che si daranno battaglia a suon di giochi e indovinelli musicali. Tra gli ospiti della serata ci sarà l'attrice e cantante napoletana Serena Rossi, compagna dell'attore Davide Devenuto. L'artista ha conosciuto il compagno sul set di Un posto al sole ed è diventata mamma da pochi mesi del piccolo Diego. La scelta del nome non è un caso: gli attori napoletano hanno infatti deciso di omaggiare il celebre giocatore del Napoli Diego Armando Maradona. Prima di scoprire come se la caverà oggi in questa nuova avventura, scopriamo qualche curiosità sull'attrice.



SERENA ROSSI, L'ATTRICE OSPITE DI AMADEUS: IL DIFFICILE RAPPORTO CON IL GOSSIP (MUSIC QUIZ, ULTIMA PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017) - In alcune recenti interviste Serena Rossi ha parlato del suo difficile rapporto con il mondo del gossip, che più di una volta ha rischiato di rovinarle lavoro e carriera. Sia in occasione della sua partecipazione nella serie tv Il Commissario Montalbano, che durante la sua collaborazione con l'attore e comico Enrico Brignano nel mondo della cronaca rosa. In quest'occasione sono girate voci false e tendenziose che hanno profondamente ferito l'attrice: un presunto flirt con Luca Zingaretti nel 2007 ed in seguito una falsa storia d'amore con Enrico Brignano. L'ultima notizia di gossip ha segnato profondamente la carriera di Serena Rossi, come ha sottolineato in prima persona in un'intervista a Vanity Fair. Al fianco del comico ha recitato in Rugantino ed in Frozen, dove si sono ritrovati a doppiare due personaggi principali, oltre ad aver collaborato nella realizzazione di uno spot. "Tre lavori insieme uguale storia di letto", ha rimarcato, "quanto ci ho pianto...".

SERENA ROSSI, L'ATTRICE OSPITE DI AMADEUS: LA VITA E LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, ULTIMA PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017) - Serena Rossi, attrice, cantante e doppiatrice, nasce a Napoli nell'agosto dell'85 da una famiglia di musicisti. Dal 2003 entra a far parte del cast fisso della fortunatissima soap opera di Rai Tre ambientata a Napoli, Un posto al sole, nel ruolo di Carmen Catalano. Nel 2006 incide un album contenente cinque brani inediti estratti dalle musiche di un Posto al sole. Nel 2011 figura tra i personaggi protagonisti della serie Rai Che dio ci Aiuti e nel 2013 veste i panni di Rosetta nello spettacolo teatrale Rugantino al fianco di Enrico Brignano. Sempre nello stesso anno doppia il celebre film d'animazione della Disney, Frozen- Il regno di ghiaccio, prestando la sua voce al personaggio di Anna. Nel 2014 partecipa a Tale e Quale Show, lo spettacolo canoro condotto da Carlo Conti, vincendolo.

