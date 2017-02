SERGIO ASSISI/ L’attore dal palco di Tale e quale show al programma di Amadeus (Music Quiz, 3 febbraio 2017)

SERGIO ASSISI, L’ATTORE È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Venerdì 3 febbraio appuntamento con l'ultima puntata del fortunatissimo quiz show di Rai Uno, Music Quiz. Amadeus condurrà così per l'ultima volta, in quest'edizione del programma, i concorrenti che si sfideranno a suon di musica. Tra i concorrenti dell'ultima puntata ci sarà anche l'attore napoletano, Sergio Assisi, reduce di recente dalla partecipazione al programma condotto da Carlo Conti, Tale e quale show.

SERGIO ASSISI, L’ATTORE È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA RECITAZIONE E IL CALCIO LE SUE PASSIONI PIU' GRANDI (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Negli ultimi mesi Sergio Assisi è inoltre impegnato nella tournée teatrale dello spettacolo L'ispettore Drake e il delitto perfetto, che gli sta permettendo di esibirsi in numerosi teatrali italiani. In un'intervista realizzata in diretta Facebook, rilasciata nelle ultime settimane al Messaggero di Napoli, Assisi ha parlato del rapporto bellissimo che vive e nutre per la sua città che considera un luogo meraviglioso e ricco di contraddizioni. Fino al 12 febbraio porterà il suo spettacolo teatrale al Teatro Diana di Napoli. È molto legato alla sua terra ed alla sua famiglia a cui deve molto. I suoi genitori hanno sempre sostenuto le sue scelte artistiche e lavorative. È stato proprio il padre a trasmettergli la grande passione per la recitazione. Sergio Assisi ha inoltre raccontato di essere un grande appassionato di calcio. Tifa ovviamente per il Napoli e da giovane ha giocato come portiere nelle giovanili del club azzurro. Ha avuto modo così di conoscere grandi campioni come Fabio Cannavaro. Sergio Assisi, oltre che attore, è anche regista. Inoltre, con la sua recente partecipazione a Tale e quale show ha dimostrato di possedere discrete doti canore.

SERGIO ASSISI, L’ATTORE È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: GLI ESORDI DELLA SUA CARRIERA (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - È nato a Napoli nel maggio del 72. Fin da piccolo ha mostrato doti artistiche e creativa. A soli 10 anni scriveva racconti, a 12 improvvisava i primi sketch ed a 16 si è esibito per la prima volta su un palco. Nel 91 inizia a frequentare l'Accademia di Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. In quel contesto viene subito notato da Livio Galassi. Assisi inizia così una luna gavetta teatrale. Negli anni successivi ha preso parte a numerose fiction tv come Elisa di Rivombrosa, Capri, Assunta Spina e Graffio di Tigre. Nel 2012 ha partecipato a Ballando con le stelle. Ha scritto inoltre 5 libri tutti incentrati su Napoli e sulla sua squadra del cuore.

br/>© Riproduzione Riservata.