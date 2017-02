SERGIO FRISCIA/ Il comico torna in scena alla corte di Amadeus, come se la caverà? (Music Quiz, 3 febbraio 2017)

SERGIO FRISCIA, IL COMICO È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Sale l'attesa per l'ultima puntata di Music Quiz, il gioco musicale condotto da Amadeus che andrà in onda in prima serata su Rai 1, oggi venerdì 3 febbraio. Come in ogni consueto appuntamento anche questa volta il programma ospiterà tantissimi ospiti che si divideranno in due squadre. I concorrenti dovranno sfidarsi ed indovinare gli interpreti delle canzoni proposte durante la gara. Tra i protagonisti dell'ultima puntata di Music Quiz ci sarà anche il comico Sergio Friscia che attualmente è impegnato su più fronti lavorativi, in radio ed in TV.

SERGIO FRISCIA, IL COMICO È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: DALLA RADIO ALLA TV (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Sergio Friscia ha collaborato con l'emittente Radio Dimensione Suono nel programma Tutti Pazzi per RDS dove interpreta gran parte delle sue parodie come, ad esempio, quella ispirata a Piero Pelù. Per quanto riguarda i suoi impegni televisivi collabora con il programma Mezzogiorno in Famiglia, che va in onda sabato e domenica mattina su Rai 2. Nell'ultimo periodo è stato inoltre spesso ospite di un altro show d'intrattenimento guidato da Amadeus, Stasera tutto è possibile, in onda sempre su Rai 2. Nel mese di dicembre ha inoltre preso parte al programma Haha Car assieme all'amico e collega Barty Colucci in cui i due conduttori, al volante di un auto, concedono passaggi gratuiti ad artisti, comici e cantanti, solo se questi ultimi saranno in grado di divertirli. Il format è andato in onda durante la fascia pre serale di Rai 4.

SERGIO FRISCIA, IL COMICO È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: BIOGRAFIA (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Sergio Friscia è nato a Palermo nell'aprile del 71. Si appassiona al mondo dell'arte della recitazione fin dall'infanzia quando, all'età di soli 11 anni, calcò per la prima volta un palcoscenico in occasione di una recita scolastica. Dall’86 inizia ad esibirsi come DJ in alcuni locali di Palermo. Inoltre, lavora come animatore turistico nei villaggi vacanza e come conduttore radiofonico per alcune emittenti siciliane. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per intraprendere la sua carriera artistica. Nel 95, grazie alla partecipazione a La sai L'ultima, fa la sua prima comparsa sulla tv nazionale. Il 97 è l'anno della sua consacrazione al grande pubblico, Entra infatti nel cast fisso del programma comico Macao, in onda su Rai 2. Sergio Friscia è un grande appassionato di karate, subacquea e calcio. Fa infatti parte della nazionale di Calcio attori dove gioca come attaccante.

