SLEEPY HOLLOW 4 / Anticipazioni puntata del 3 febbraio 2017: tutte le new entry del cast. Sbarca in Italia la nuova stagione con Tom Mison.

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - La seconda serata della Fox di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, vivrà il debutto di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "La cripta". Le avventure di Ichabod Crane, ovvero l'attore Tom Mison, stanno tornando. Ovviamente in questa nuova stagione ci saranno un po' di cambiamenti dal punto di vista dei villain e alleati. Lyndie Greenwood sarà infatti Jenny, una valida risorsa per il nostro strampalato protagonista, mentre Janina Gavankar sarà Diana Thomas, la nuova spalla di Crane e madre single. Un agente speciale scettico in fatto di creature demoniache e magia, ma che molto presto dovrà ricredersi. Diana inizierà infatti a capire in che mondo vive realmente quando il suo partner verrà brutalmente ucciso da un Demone. La donna scoprirà inoltre l'esistenza di una cospirazione che ruota attorno alla Capitale americana. Ma non finirà qui, dato che come spalla appunto di Crane, per lei verrà riservato un ruolo sovrannaturale a tutti gli effetti. Scoprirà infatti di essere collegata in modo importante con il futuro Testimone. Diana avrà inoltre una figlia, Molly, interpretat da Oona Yaffe, un'ex concorrente di MasterChef Junior. Avventurosa e curiosa, riuscirà a creare un legame istantaneo con il protagonista. Molly è più matura rispetto alla sua età e sa come essere autosufficiente, ma dovrà affrontare in prima persona un imprevisto che le toglierà del tutto la voce. Jake Wells avrà invece il volto dell'attore Jerry MacKinnon, ovvero uno dei seguaci di una misteriosa organizzazione fondata da Washington in persona per classificare tutti i fenomeni reputati inspiegabili, il Vault. Al suo fianco Alex Norwood, interpretata dall'attrice Rachel Melvin, un altro membro dell'associazione e poco incline ai rapporti umani. Il miliardario Malcolm Dreyfuss sarà invece l'attore Jeremy Davies, crudele edd avido, in grado di creare dei piani per ottenere il controllo di tutti i mondi. Diversi quindi gli addii nel cast, quasi tutti i volti noti dello show, fatta eccezione per il personaggio di Ichabod, ma anche tantissimi nuovi arrivi. Una rivoluzione a 360° che ci porterà anche ad affrontare avventure e creature mai viste fino ad ora. Non sarà solo il cast a cambiare, inoltre, ma anche le location e gli scenari: quali pericoli dovrà affrontare Ichabod?

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "LA CRIPTA" - Diverse settimane dopo la morte di Abby Mills, Ichabod ssi trova detenuto nelle prigioni e viene interrogato da un uomo del suo passato. Gli vengono mostrate le immagini dettagliate delle sue indagini e di Abbie. Ichabod riesce a distrarre i suoi aguzzini e mette fuori l'uomo, scoprendo prima di fuggire un riferimento al Lincoln Memorial. Nel frattempo, l'agente della Homeland Security, Diana Thomas, e il suo partner Eric, vengono attacati da un demone, che uccide l'uomo e rischia di eliminare anche la donna. Diana e Ichabod decidono di unire le forze e viaggiano verso l'agenzia 365, una divisione del governo che si occupa di minacce paranormali. Mentre si trovano lì, i due incontrano Alex Norwood e scoprono che il demone è stato invocato nel 1865 da John Wilkes Booth, che lo ha sfruttato per uccidere Lincoln. Scoprono così che la creatura è attirata dalla bandiera americana e si indebolisce con il rame, che viene sfruttato per impostare una trappola.

