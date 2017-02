STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il bello delle donne - Alcuni anni dopo, John Wick e Quarto Grado (oggi, 3 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, la programmazione delle reti del Biscione appare particolarmente ricca di film, che vengono trasmessi sulle principali reti, affiancati da fiction televisive e programmi di attualità o di intrattenimento. Buttando uno sguardo veloce sui canali Mediaset, possiamo anticipare che su Canale 5 viene trasmessa la fiction Il bello delle donne - Alcuni anni dopo, l'action invece occupa tutta la serata di Italia 1 e l'inchiesta fa da padrona su Rete 4. La progranmazione continua sul resto dei canali Mediaset con film di ogni genere, dallo spionaggio al catastrofico e dal drammatico al poliziesco, ricordiamo inoltre che Boing è sempre disponibile per intrattenere la fascia di pubblico dei più giovani. Dopo questa breve introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale Cinque inaugura il suo palinsesto serale con una fiction tra le più seguite dal pubblico italiano, Il bello delle donne, che torna con una nuova stagione sottotitolata Alcuni anni dopo. Stasera va in onda il quarto episodio, nel quale si potranno continuare a seguire le vicende delle protagoniste interpretate, tra le altre, da Giuliana De Sio e Anna Galiena. Più tardi, in seconda serata, tutti gli appassionati di cinema potranno conoscere le ultime novità del mondo di celluloide nel corso del programma di approfondimento Supercinema. In prima e seconda serata Italia Uno manda in onda due film d'azione. Alle ore 21:10 è la volta di John Wick, in prima visione televisiva, interpretato da Keanu Reeves che veste i panni di un uomo con un oscuro e violento passato. Subito dopo va in onda Getaway - Senza via di fuga, film che racconta di un militare che deve cercare di liberare sua moglie dagli uomini che l'hanno rapita. Rete Quattro propone invece il consueto appuntamento con l'attualità di Quarto Grado, condotto da Ginaluigi Nuzzi che si occupa di fatti di cronaca e politica insieme agli ospiti in studio. A seguire vengono trasmessi i documentari di Donnavventura, che raccontano di viaggi intorno al mondo. Gli altri film della prima serata sono in programmazione su La 5, Italia 2 e Iris. Su Iris, per il ciclo Friday in Action, viene trasmesso Codice: Swordfish, film di spionaggio con John Travolta tra gli interpreti principali. Italia 2 si dedica invece al genere catastrofico con Tempesta polare, che vede il pianeta Terra minacciato da una cometa diretta verso l'Artico. Infine La 5 propone il film drammatico In cerca d'amore, che racconta di una donna inquieta che vagabonda per l'America portando con sè sua figlia, che invece vorrebbe trovare un luogo in cui restare per sempre. A concludere il palinsesto Mediaset restano Mediaset Extra, che trasmette le repliche di Zelig Event, programma comico che vede avvicendarsi sul palco tanti divertenti attori e Top Crime che fedele alla sua vocazione di rete tematica, trasmette il telefilm poliziesco Person of Interest infine Boing pensa agli adolescenti con nuovi episodi del telefilm The next step, serie che racconta le vicissitudini di un gruppo di giovani ballerini.