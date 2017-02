STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Music Quiz, Corpi da reato e Un ragazzo d'oro (oggi, 3 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, il palinsesto di casa Rai appare ricco di appuntamenti, tra film che vengono proposti su Rai 2, Rai 3 e Rai Movie, documentari, serie tv e programmi di intrattenimento, sarà vasta la scelta per gli spettatori che sceglieranno di passare la serata in compagnia della storica emittente italiana. In ottica ascolti occhio soprattutto a 'Music Quiz' e al divertente film 'Corpi da reato', ma non è da sottovalutare nemmeno l'opera di Pupi Avati 'Un ragazzo d'oro'. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Iniziamo questo nuovo viaggio con Music Quiz, programma presentato da Amadeus previsto alle 21.25 su Rai 1. Ancora una volta a sfidarsi ci saranno due squadre formate da quattro Vip che cercheranno di fare loro il "Disco d'oro di plastica": per conquistarlo bisognerà imporsi in prove che graviteranno intorno a celebri canzoni italiane ed internazionali. Tra i concorrenti di questa serata ecco Teo Teocoli, Romina Power, Vladimir Luxuria e non solo. Ospite della puntata la cantante Anna Tatangelo. Al termine di Music Quiz spazio all'approfondimento giornalistico di Tv 7, rotocalco televisivo che dal lontano 1963 esplora politica, sport, economia, cronaca e spettacolo. Spostandoci su Rai 2, a partire dalle 21.20 in programma il divertente 'Corpi da reato', film del 2013 con Sandra Bullock.

A metà tra commedia e azione, l'opera di Paul Feig (Le amiche della sposa) ruota intorno alle vicende di Sarah Ashburn, agente FBI in cerca di promozione alle prese con un trafficante di droga. Al termine del film, dopo l'approfondimento giornalistico di 'Tg 2 Punto di vista' , riecco Stracult, programma presentato da Andrea Delogu e Marco Giusti che affronta il cinema di genere passato e moderno, con un occhio di riguardo soprattutto verso opere italiane. Su Rai 3 spazio invece al film d'autore con 'Un ragazzo d'oro', opera di Pupi Avati che vede protagonisti Riccardo Scamarcio, Cristiana Capotondi e la diva Sharon Stone. Protagonista della storia è Davide Bias (Scamarcio), pubblicitario che sogna da anni di pubblicare un libro. Dopo la morte del padre e dopo avere conosciuto l'editrice Ludovica Stern, scrive l'autobiografia del genitore defunto ma non riesce comunque a superare le inquietudini che lo tormentano da tempo.

A seguire, alle 23.00, ecco 'Il Mio Sanremo', programma in cui il giornalista Marco Marra intervista alcuni vecchi (e recenti) protagonisti del celeberrimo festival della canzone italiana. Spostandoci sulle "reti minori", Rai 4 si fa apprezzare ancora una volta con una maratona all'insegna della serie tv americana, spazio, così, a tre puntate della quinta stagione di Criminal Minds, con l'Unità di Analisi comportamentale che ancora una volta dovrà fare i conti con criminali da non sottovalutare. Su Rai 5, invece, spazio all'arte con il documentario 'La vera natura di Caravaggio', in programma a partire dalle 21.15 e tutto dedicato al grande maestro dell'arte italiana. Un'ora dopo ecco 'I secoli bui un'epoca di luce', in cui il critico d'arte britannico Waldemar Januszczak mostra quanto sia stato importante il medioevo per lo sviluppo dell'Europa e della sua arte. Rai Movie propone invece 'Asterix e Obelix al servizio di sua Maestà', opera del 2012 incentrata sui celeberrimi fumetti e ancora volta all'insegna dei protagonisti Édouard Baer e Gérard Depardieu. Altro episodio divertente della saga, anche qui lo scontro tra galli e romani assume connotati spiccatamente comici, insomma, un film da non perdere per chi vuole passare una serata in famiglia. Chiudiamo questa carrellata con la quarta stagione di 'Che Dio ci aiuti', serie che vede protagonista Elena Sofia Ricci, qui nei panni della ex galeotta Suor Angela.