STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Scream Queens, Leo Mattei - Unità speciale e Fortitude (venerdì, 3 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, la programmazione della piataforma satellitare di Sky, offre un'ampia gamma di scelte per assecondare tutti i gusti. Tra le serie televisive e gli show a puntate si possono selezionare Scream Queens su Fox, Le avventure di Hooten & the Lady su Sky Uno, Fortitude su Sky Altlantic, Leo Mattei - Unità speciale e il programma musicale Dance Dance Dance su Fox Life. Anche il calendario dei film offre la possibilità di accontentare tutte le preferenze di adulti e bambini. Il film fantastico Victor - La storia segreta del Dottor Frankenstein viene trasmesso da Sky Cinema 1 mentre il thriller Automata su Sky Cinema Hits, il cartone animato Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio asono invece rintracciabili su Sky Cinema Family, la commedia sentimentale Un amore tutto suo viene trasmesso su Sky Cinema Passion e il film d'avventura Robin Hood principe dei ladri su Sky Cinema Max. Ma vediamo nel dettaglio la programazione della serata Sky.

Chi ama passare un po' di tempo di fronte alle serie tv, potrà scegliere Fox, Sky Uno e Sky Atlantic. Scream Queens è un serial televisivo divertente, che combina l'horror con la commedia. Fox propone in prima serata alle ore 21.00 il secondo episodio della stagione 2. Su Fox Crime viene trasmesso Leo Mattei - Unità speciale, la serie di successo che vede l'omonimo personaggio nell'unità di protezione dei minori. In questa puntata un ragazzino ha tentato il suicidio e si devono comprendere le dinamiche. Fortitude, invece, va in onda su Sky Atlantic, è la serie che narra le vicende di un paese situato vicino al circolo polare. Nella puntata ci sarà un altro omicidio su cui indagare. Su Fox Life c'è Dance Dance Dance, una competizione di ballo tra personaggi celebri che giunge alla settima puntata. Sky Uno propone Le avventure di Hooten & the Lady, una storia arrivata al settimo episodio della serie, dove si cerca una gemma preziosa ma si finisce per imbattersi in ben altre vicende. Sky Cinema 1 trasmette il film fantastico Victor - La storia segreta del Dottor Frankenstein. Gli esperimenti condotti alla ricerca della vita eterna portano il dottor Frankenstein a creare un mostro spaventoso. Su Sky Cinema Hits è possibile vedere Automata, un film di fantascienza con Antonio Banderas che proietta lo spettatore in un futuro dominato dai robot. Sky Cinema Family propone Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio. Un divertente cartone dove il mitico gatto dal colore blu sarà ancora una volta protagonista. Sky Cinema Passion manda in onda Un amore tutto suo, una commedia sentimentale che vede l'interpretazione della celeberrima Sandra Bullock in un coinvolgente film fatto di equivoci e di amori. Su Sky Cinema Max viene trasmesso Robin Hood principe dei ladri. Un'avventura famosissima, riadattata con il contributo della recitazione di Kevin Costner.