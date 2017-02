STEFANO BETTARINI, ISOLA DEI FAMOSI 2017: PRIME DIFFICOLTÀ PER L'INVIATO IN HONDURAS, IL SUO È DAVVERO UN PERCORSO DI ESPIAZIONE? (OGGI, 3 FEBBRAIO) - Prima, piccola disavventura per Stefano Bettarini a L'Isola dei Famosi 2017: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato ricoverato a causa di alcune punture di mosquitos, ma fortunatamente sembra stare bene e, dunque, pronto per tornare all'opera. Il pubblico di Canale 5 lo attende in prima serata il prossimo lunedì, 6 febbraio, in occasione della seconda puntata del reality show: Betta combina guai, come lo ha soprannominato Alessia Marcuzzi durante la falsa partenza dello scorso 30 gennaio (rivisitando la celebre soglia di Pollon combina guai), è finito immediatamente nel mirino dei telespettatori, che si sono scatenati in diversi commenti, non sempre simpatici, nei suoi confronti. La presentatrice e l'opinionista hanno sottolineato che il percorso di espiazione di Stefano Bettarini è iniziato proprio a L'Isola dei Famosi 2017, e che il primo passo - secondo Luxuria - è stato proprio farlo arrivare sulle spiagge di Cayos Cochinos a nuoto. Naturalmente, entrambe si riferiscono alle confessioni che Bettarini ha fatto al Grande Fratello Vip, per le quali ha riconosciuto di aver sbagliato: la sua partecipazione all'interno del programma dell'ammiraglia Mediaset è stata caratterizzata da quell'episodio, che ha poi portato all'espulsione di Clemente Russo, ma anche dal consolidarsi di rapporti belli e duraturi, come quello con Elenoire Casalegno. Proprio prima di partire, Stefano Bettarini ha pubblicato su Instagram una fotografia in compagnia della Casalegno, insieme al ristorante pronti a brindare con un buon bicchiere di vino. "Percorsi lontani e paralleli. Percorsi che però quando si incontrano sono sempre uguali. Senza filtri. Come quelli che si vogliono bene al 'ciao'. Come me e @elenoirec. Quelli che hanno fatto un viaggio insieme e non si sono mai persi di vista" ha aggiunto l'invito de L'Isola dei Famosi 2017 come commento. Riuscirà a riscattarsi anche agli occhi del pubblico durante questa 12esima edizione del reality? Clicca qui per vedere il post di Stefano Bettarini direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

