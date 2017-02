STEFANO DE MARTINO / News: il ballerino baciato dal sole, la foto della tintarella fa impazzire le fans (oggi, 3 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO BACIATO DAL SOLE, LA FOTO DELLA TINTARELLA FA IMPAZZIRE LE FANS - Continua la vacanza di Stefano De Martino, che è sfuggito alla morsa del freddo che attanaglia la penisola per trascorrere qualche giorno in un caldo paradiso tropicale. Mentre le ammiratrici del ballerino s’interrogano sulla possibilità che sia in dolce compagnia, lui continua ad aggiornale quotidianamente e più di una volta al giorno su come trascorre le sue giornate. Mare, sole, spiaggia, colazioni da re ma anche molto allenamento per non perdere il suo fisico scultoreo: ogni foto fa il pieno di like su Facebook e attraverso le dirette di Instagram l’ex marito di Belen Rodriguez condivide con le fans anche piccoli video che vengono subito “rubati” per poi fare il giro della rete. Ogni scatto è prezioso per le ammiratrici del ballerino e l’ultimo in ordine di tempo sembra proprio averle fatte impazzire. La foto in questione ritrae De Martino a petto nudo e quello che salta subito all’occhio è l’abbronzatura “rossiccia” di Stefano, che forse si è allenato al sole dimenticandosi la protezione solare. Conscio di essersi scottato il ballerino ci ride su e scherza: “SOLE 1 - STEFANO 0”. L’ironia di Stefano e i suoi addominali scolpiti hanno subito fatto il pieno di like, conquistandone oltre 15mila in un’ora: clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO BACIATO DAL SOLE, VACANZA DA SOLO O IN COMPAGNIA? - Gli occhi delle fans di Stefano De Martino sono puntati sulle foto che in questi giorni il ballerino sta condividendo dal paradiso tropicale dove si trova in questo momento per godersi una meritata vacanza dopo tanto lavoro. Il ballerino assicura di essere da solo ma alcuni indizi non sono sfuggiti alle sue ammiratrici. Un esempio è l’abbondante colazione che Stefano ha fotografato ieri per farla ammirare ai suoi amici virtuali di Facebook e le seguaci del ballerino non si sono lasciate sfuggire un particolare: Stefano ci scherza su come se pancakes, fretta e uova col bacon fossero tutti per lui ma la tavola è apparecchiata per due. Le più attente hanno addirittura “avvistato” la sagoma della presunta nuova fidanzata di De Martino nella sagoma del cucchiaio. I commenti a riguardo non sono sfuggiti a Stefano, che ha dato la colpa a fenomeni paranormali: “Vedere una sagoma nel cucchiaio é roba da pochi! grazie per aver scovato un dettaglio inquietante! comunque sono qui da solo”.

