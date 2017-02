STRISCIA LA NOTIZIA/ Il Tg satirico torna su Canale 5: quali servizi saranno presentati oggi, 3 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 3 febbraio 2017) - Il Tg satirico Striscia la notizia torna anche questa sera, venerdì 3 febbraio 2017 in onda su Canale 5 e vede alla conduzione Ezio Greggio e Michelle Hunziker, con loro onnipresenti le due veline Ludovica ed Irene. Prima di scoprire i nuovi servizi, vediamo cosa è successo ieri. La puntata parte con la classica anteprima denominata Striscia tra poco dove Ezio Greggio annuncia i fatti della giornata con ironia, poi dopo subentra la collega sopra citata. Quando le due veline terminano il balletto, inizia la puntata vera e propria con il servizio dell'imitatore di giornata, ossia Giampaolo Fabrizio. Fabrizio imita Bruno Vespa e ferma i politici per strada ed ironizza con loro su ciò che succede in politica, tra di loro ci sono Roberto Calderoli e Matteo Richetti. Tornati in studio si passa al servizio di Riccardo Trombetta che torna ad occuparsi dell'Agenzie delle Entrate. Ci si prepara poi a ridere con alcuni errori commessi in tv, si va dall'Eredità di Fabrizio Frizzi fino al tg di La7, il servizio successivo invece è di Moreno Morello. Insieme a lui c'è una ragazza che evidenzia il suo problema: si è sottoposta ad un intervento dentistico ma chi l'ha operata non è il dentista, ma il suo assistente. Ciò le ha comportato dei problemi e così la ragazza si reca con una telecamera nascosta dallo stesso dentista... Tocca poi a Greggio presentare Luca Abete che da Villa di Briano in provincia di Caserta evidenzia la situazione della spazzatura che invade le strade del paese. Ad Aversa e Frignano invece viene raccolta in dei sacchi che però restano abbandonati per tanto tempo e l'inviato intervista un membro di Codacons che spiega ciò che succede. La puntata va avanti con la rubrica di Cristiano Militello, in essa vengono mostrati i cartelli più strani che ci sono sparsi per l'Italia e da sottofondo c'è proprio lo stesso inviato ad annunciarli. Valerio Staffelli poi va a consegnare il Tapiro alla giornalista a Paola Ferrari per essere stata esclusa dalla citazione delle giornaliste sportive nel programma Sbandati di Rai 2. Spetteguless è la rubrica successiva dove vengono mostrati i video del programma MasterChef, segue poi la figlia di Donald Trump che in una foto mostra la mano sul suo fondoschiena da parte del marito. Infine al primo posto c'è L'isola dei Famosi dove Dayane Mello mostra senza volerlo il seno in un gioco che svolge durante la puntata.

