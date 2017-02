Sabrina Ferilli incinta? / Amici serale 2017, non sarà giudice perché aspetta un bambino?

AMICI 16 SERALE 2017, SABRINA FERILLI È INCINTA? LE INDISCREZIONI DEL SETTIMANALE NUOVO, È PER QUESTO CHE NON SARÀ GIUDICE? - Sabrina Ferilli sotto i riflettori per un’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale Nuovo: sembra che l’attrice e conduttrice non sarà presente agli appuntamenti del serale di Amici di Maria De Filippi (in programma a partire da qualche settimana) perché incinta. Il pubblico del talent show è abituato a ritrovare la romana nello studio di Canale 5: secondo il magazine, per questa 16esima edizione, non andrà affatto in questo modo, e il motivo è preciso. Non ci sarebbe nessun dissapore tra l’attrice 52enne e la produzione del talent, niente del genere. La notizia sembrerebbe infatti ben più lieta, con una cicogna in arrivo per Sabrina Ferilli, che - dopo la fine del matrimonio con Andrea Perone - è spostata con Flavio Cattaneo. Una fonte molto vicina al volto del grande e del piccolo schermo, in particolare, avrebbe riferito al settimanale Nuovo che “Sabrina sta vivendo l’esperienza che da sempre desiderava in quanto pare sia in attesa di un bambino. Infatti, nonostante abbia già compiuto 52 anni, gira voce che sia finalmente in dolce attesa”. Sarà davvero così? Il tempo sarà certamente in grado di darci una risposta…

