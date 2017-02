Soleil Sorgè / Uomini e donne: un video troppo sensuale comincia a far discutere...

Soleil Sorgè, Uomini e Donne: un video musicale che farà discutere (oggi, 3 febbraio 2017) - Soleil Sorgè, la corteggiatrice di Uomini e Donne controversa per la propria ostentata sensualità, ne ha combinata un'altra. Questa volta c'è di mezzo una interpretazione di un video musicale, che sta facendo discutere proprio per alcune scene un po' sopra le righe. Soleil Sorgè e a Uomini e Donne ci ha messo poco ad attirare l'attenzione di Luca Onestini, e scommettiamo che basteranno pochi fotogrammi di questo video per attirare l'attenzione anche di molti navigatori. Il tronista ha posato gli occhi sulla bella 23enne, notando subito il suo portamento e il modo di parlare "fin troppo perfetto". Qualcosa potrebbe tuttavia far storcere il naso al bel tronista, mettendo in pericolo il percorso di Soleil a Uomini e Donne. La notorietà dovuta alla sua partecipazione allo show di Maria De Filippi, ha portato a galla sul web un video musicale che la vede protagonista. Bellissima e molto sensuale, Soleil si mostra sul finale in intimo e con un fisico mozzafiato. Nulla di grave se non fosse che Luca Onestini ha palesato in più di un'occasione la sua gelosia. Proprio nel corso dell'ultima puntata del Trono Classico, il tronista ha mostrato questo lato del suo carattere parlando di un'altra corteggiatrice, Giulia Latini, che aveva ancora rapporti con il suo ex fidanzato. Che la stessa sorte tocchi anche a Soleil?

Soleil Sorgè, Uomini e Donne: possibili problemi con Luca Onestini per il video musicale? (oggi, 3 febbraio 2017) - Se il video musicale che la vede protagonista potrebbe creare un ostacolo nel proseguimento del suo percorso a Uomini e Donne, molti altri sono i punti a favore della bella Soleil Sorgè. È chiaro ormai che Luca Onestini abbia nei suoi riguardi un reale interesse. La corteggiatrice - che è nata a Los Angeles e fa la modella e conduttrice per alcune reti locali - ha conquistato l'attenzione del tronista con i suoi modi sopra le righe e le sue tante passioni. Dal cinema al calcio fino alla musica, gli interessi di Soleil misti alla sua bellezza, fanno di lei una delle possibili scelte di Luca Onestini. Nel passato di Soleil c'è inoltre un altro particolare che potrebbe interessare al tronista: l'amicizia con Jonas Berami. Qualche tempo fa si parlò addirittura di un possibile flirt tra i due, poi prontamente smentito dall'ex di Rama Lila Giustini. Un dettaglio che, sommato ad altri aspetti, potrebbe portare Luca a riflettere. Clicca qui per il video musicale con protagonista Soleil di Uomini e donne.

