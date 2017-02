TEO TEOCOLI/ L’attore si mette in gioco su Rai 1: sarà la sua squadra a vincere? (Music Quiz, 3 febbraio 2017)

TEO TEOCOLI, L’ATTORE È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA PASSIONE PER IL MILNA E IL RAPPORTO CON SILVIO BERLUSCONI (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Anche Teo Teocoli sarà tra gli ospiti di Music Quiz, il music show condotto da Amadeus su Rai 1. Teo Tecoli è notoriamente tifoso del Milan, di cui parla appena può, come fatto nelle ultime settimane riguardo al ventilato passaggio della società rossonera ai cinesi. Ha affermato di rimpiangere i tempi d'oro di Berlusconi e in particolare il Milan olandese, capace di issarsi sul tetto del mondo. Proprio a proposito del Cavaliere ha poi affermato, durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano, di avere avuto con lui un litigio clamoroso nel passato. Originato dal fatto di aver chiesto una trasmissione autonoma per lui e Massimo Boldi, con il quale faceva coppia fissa all'inizio degli anni '80. Una richiesta mai accolta da Silvio Berlusconi, tale da provocare la rottura tra i due e il suo pratico allontanamento dalle reti Mediaset. Sulle quali sarebbe tornato soltanto anni dopo, quando la ricomposizione con il tycoon di Arcore gli permise di tornare in video. La sua partecipazione all'ultima puntata di Music Quiz potrebbe quindi trasformarsi in un'ottima occasione di ammirare dal vivo un vero e proprio pezzo di storia della televisione italiana degli ultimi decenni. Sarà interessanre anche scoprire il suo bagaglio di conoscenza a livello musicale.

TEO TEOCOLI, L’ATTORE È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: GLI ESORDI (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Antonio Teocoli, questo il suo vero nome, è nato a Taranto, ove la famiglia si era temporaneamente trasferita da Reggio Calabria, nel febbraio del 1945 si è poi trasferito nel capoluogo calabrese, ove ha passato l'infanzia. Nel 1950 la famiglia si è poi trasferita a Milano, dove ha presto iniziato a frequentare il mondo dello spettacolo, in qualità di cantante. Dopo aver avuto grande successo con I quelli, il gruppo che sarebbe poi diventato la Premiata Forneria Marconi, ha però deciso di dedicarsi al cabaret, iniziando a frequentare il Derby. Dopo una lunga gavetta, è arrivato al grande successo all'inizio degli anni '80, grazie a programmi come Drive In e Una rotonda sul mare. Da quel momento la sua popolarità non è mai venuta meno, anche grazie alla partecipazione ad una serie di trasmissioni di grande successo, in particolare a Quelli che il calcio, dove ha dato vita ad una lunga serie di imitazioni e personaggi che hanno letteralmente bucato il video.

TEO TEOCOLI, L’ATTORE È IL CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LE SUE RELAZIONI E IL MATRIMONIO CON ELENA (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con Elena, la donna dalla quale ha avuto tre figlie (Anna Adele Letizia, 27 anni, Paola, 25 e Chiara, 24) e grazie alla quale ha cambiato del tutto vita. Nel corso di una intervista al Corriere della Sera ha voluto raccontare la sua infanzia difficile, resa tale dal padre e dal razzismo vissuto sulla sua pelle a Milano. Ha poi affermato di non aver mai studiato, preferendo contare sulle sue doti di affabulatore per ingraziarsi i professori e strappare infine il diploma. Nel suo passato vanta anche relazioni con Wilma Goich e Orietta Berti, definendo in particolare la seconda semiplatonica.

br/>© Riproduzione Riservata.