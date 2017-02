THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE / Anticipazioni puntata 3 febbraio 2017: che cosa nasconde Henrik?

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, andrà in onda il terzo episodio di The Bridge 3 - La serie originale. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Saga (Sofia Helin) cerca invano di mettersi in contatto con John (Rafael Pettersson), che in quel momento si trova a letto con la sua ultima moglie. Al suo arrivo in Centrale lo informa del ritrovamento del corpo di una donna, rapita a Malmo dove doveva partecipare ad una riunione. John le ricorda tuttavia che essendo la vittima danese, dovrà collaborare con un agente di quel Paese. Nello stesso momento, Hanne (Kirsten Olesen) riceve l'incarico di collaborare con Saga, un ordine che prova a contestare, soprattutto dopo aver saputo che è stata lei a denunciare Martin. Saga incontra poi la preside della scuola della figlia Karen (Josephine Højbjerg), dopo che uno dei suoi compagni le ha buttato la giacca nel bagno. Saga e Hanne interrogano in seguito la moglie della vittima, a cui mostrano la foto della scena del crimine. Sulla tavola alcuni giocattoli, la tavola imbandita per una famiglia tradizionale. La donna aveva ricevuto delle minacce di recente, sia scritte che verbali. Il giorno seguente la ragazzina continua ad essere bersaglio dei bulli e la madre decide di insegnarle alcune tecniche per l'autodifesa. Saga e Hanne raggiungono poi il figlio della vittima, Morten (Asbjørn Krogh Nissen), che fa fatica a collaborare e che devono minacciare d'arresto per ottenere qualche informazione. Alcuni indizi fanno pensare al fatto che la vittima sia stata rapita in Svezia e John informa la squadra che hanno trovato la scena del crimine. Lars (Olaf Johannessen) l'attende sul posto e la informa che il sangue è stato ritrovato all'interno di uno dei furgoni della sua ditta di trasporti. Nel frattempo, Aleksander (Boris Glibusic) scava nel punto in cui ha nascosto i soldi della rapina e scopre che sono scomparsi. Informa in seguito Samira (Sandra Stojiljkovic) di dover abbandonare la Svezia perché ha dovuto tradire le persone per cui lavora, in cambio della salvezza per lei e le bambine. Quella sera, Morton si presenta a casa della moglie della vittima e ribadisce che non è stato lui a fare del male alla madre, ma di volere qualcosa di suo. Lillian (Marall Nasiri) e John a cena parlano di Saga e delle sue stranezze, mentre la detective riceve la telefonata di Natalie (Marall Nasiri), che la informa della visita di Morton. Dopo aver lavorato tutta la notte, Saga trova una lettera fra le altre minacce che attribuisce all'assassino. Qualche minuto dopo, Hanne la informa di aver richiesto di essere riassegnata, ma visto che le indagini senza di lei verrebero ostacolate, Saga richiede un confronto di persona. La convince a seguirla a perlustrare la casa del sospettato, ma si rende conto troppo tardi che si tratta di una trappola. Hanne apre la porta e sala in aria in seguito all'esplosione, mentre Saga cerca di fermare l'emmorragia alla gamba con la cintura.

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 - Nel secondo episodio, Saga incontrerà finalmente il suo nuovo partner, Henrik Sabroe. Durante la prima puntata abbiamo visto alcuni lati sconcertanti della sua vita, dai tradimenti condivisi con la moglie fino al consumo di strane pastiglie che tiene nascoste in auto. Tuttavia, bisogna chiedersi come mai proprio Henrik voglia avvicinarsi il più possibile a Saga, mentre Hanne e tutto il resto della Polizia danese le starebbero volentieri lontani. I due indagheranno sulla nuova vittima, un sacerdote danese che celebrava anche matrimoni fra gay. Tutto questo non fa che confermare il pensiero di Saga che la pista gender possa essere quella giusta da seguire, visti gli interessi della prima vittima, Helle Anker. Nel frattempo, Lise Anderson continua ad istruire la figlia sulle tecniche da difesa. Saga scoprirà inoltre che Morton è un veterano di guerra che soffre di disturbo post traumatico in seguito alla guerra in Afghanistan. Alexandr invece porta avanti il suo piano e rapisce Hans.

